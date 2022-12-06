«Газпром» и «РусГазДобыча» запустили крупное месторождение в Арктике

В Арктике запущено в работу Семаковское газовое месторождение, извлекаемые запасы которого оцениваются в 320 млрд кубометров. Основная их часть расположена в акватории Карского моря, поэтому скважины строились с берега с большим отходом от вертикали. Семаковское – первое в отечественной истории морское газовое месторождение, которое разрабатывается с помощью таких скважин, сообщила пресс-служба «Газпрома».

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«В рамках обустройства первой фазы месторождения построены: фонд эксплуатационных скважин (19 единиц), установка комплексной подготовки газа (УКПГ) производительностью 7,5 млрд куб. м в год, а также газопровод протяженностью 122 км от месторождения до Единой системы газоснабжения России», — уточнили в компании.

На следующем этапе добыча газа на этом месторождении будет выведена на проектный уровень – 14,2 млрд кубометров в год. Новый мощный газовый промысел «Газпром» реализует совместно с «РусГазДобычей».

«С запуском в работу Семаковского месторождения мы создаем хороший технологический задел для разработки нового добычного кластера в регионе. Это группа Парусовых месторождений, которые находятся в периметре "РусГазАльянса", и еще целый ряд месторождений. Все они – важная часть масштабной ресурсной базы для дальнейшего обеспечения надежных поставок газа нашим потребителям на многие десятилетия вперед. И, конечно, для развития газификации нашей страны», — отметил председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер.

