Берлин хочет избавиться от зависимости от Китая

Министерство экономики Германии рекомендует исключить использование компонентов от поставщиков из авторитарных государств (так говорится в «Внутренних рекомендациях по Китаю) в стратегически важной инфраструктуре. Кроме этого, пишет Reuters, в документе ужесточаются требования к компаниям, сотрудничающим с Китаем. Компании, которые особенно интенсивно работают с китайскими партнерами, должны будут предоставлять правительству подробную информацию о совместном бизнесе и регулярно проходить стресс-тесты.
Разговоры об ужесточении позиции по отношению к Поднебесной в Германии ходят давно. В свете обострения отношений между США и КНР Берлин под давлением Вашингтона тоже начал ужесточать позицию в отношениях с Пекином, который шесть лет назад, в 2016 году, стал, между прочим, главным торговым партнером Германии.
Новый документ на 104 страницах, очевидно, ляжет в основу новой стратегии Германии в отношениях с Китаем, которая должна увидеть свет в 2023 году. Берлин намерен тщательно проверять немецкие инвестиции в китайскую экономику. С особым вниманием будут проверяться германо-китайские отношения в стратегически важных секторах экономики. Пристальное внимание в Берлине отныне намерены уделять китайским компаниям, отметившимся в делах, связанных с нарушениями прав человека. Немецкие инвестиции в развитие китайской экономики должны быть прекращены в следующем году. Немецкие власти намерены тщательно изучить совместные германо-китайские проекты, которые поддерживают высокопоставленные чиновники из правительства.
Как отмечает Reuters, Германия не планировала отказываться от сотрудничества со своим главным торговым партнером, но после 24 февраля в Берлине начали иначе смотреть на отношения со странами, в которых, по определению Запада, автократические режимы.
«Важность Китая как экспортного рынка для многих немецких компаний и критическая зависимость в определенных сферах может сделать Германию уязвимой к шантажу и ограничить ее способность проводить независимую политику»,- говорится в документе.
Немецким компаниям, имеющим с Китаем особенно тесные связи, будет предоставлена помощь в поисках альтернативных партнеров и рынков.
Автором документа является Минэкономики ФРГ, которое, напомним, возглавляет Роберт Хабек, один из лидеров немецких «зеленых». «Зеленые» же всегда предупреждали об опасности тесного сотрудничества с Китаем.
Документу «Внутренние рекомендации по Китаю» теперь предстоит сначала утверждение другими партиями, входящими в правящую коалицию, которая состоит из социал-демократов, свободных демократов и «зеленых». После этого документ отправится на утверждение в бундестаг.