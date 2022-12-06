Берлин хочет избавиться от зависимости от Китая

Министерство экономики Германии рекомендует исключить использование компонентов от поставщиков из авторитарных государств (так говорится в «Внутренних рекомендациях по Китаю) в стратегически важной инфраструктуре. Кроме этого, пишет Reuters, в документе ужесточаются требования к компаниям, сотрудничающим с Китаем. Компании, которые особенно интенсивно работают с китайскими партнерами, должны будут предоставлять правительству подробную информацию о совместном бизнесе и регулярно проходить стресс-тесты.

Разговоры об ужесточении позиции по отношению к Поднебесной в Германии ходят давно. В свете обострения отношений между США и КНР Берлин под давлением Вашингтона тоже начал ужесточать позицию в отношениях с Пекином, который шесть лет назад, в 2016 году, стал, между прочим, главным торговым партнером Германии.