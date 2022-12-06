«Лента» внедрит систему автоматического планирования смен в гипермаркетах

Новосибирская «Лента» завершила пилотный проект по внедрению системы автоматического планирования смен в супермаркетах города.

По итогам эксперимента производительность точек, где тестировали систему, увеличилась на 10%, отметил ретейлер. Качество сервиса в магазинах осталось на прежнем уровне, подчеркнули в компании. Кроме того, благодаря автоматическому планированию смен новосибирская сеть снизила долю затрат в товарообороте на 0,5 процентных пункта.

Система позволяет полностью автоматизировать планирование и максимально эффективно распределять смены между сотрудниками. В специальной программе директор магазина может планировать рабочее время, исходя из дневной и почасовой нагрузки, формируя при этом разные варианты графиков.

о словам директора по персоналу «Ленты» Татьяны Юркевич, сотрудники компании не просто научились быстро выстраивать графики и экономить время. «Мы замерили операции в магазинах и устранили неэффективные процессы. Автоматизированная система позволит нам повысить производительность труда и стать более привлекательной компанией для сотрудников, которые предпочитают частичную занятость», — рассказала Юркевич.

Сообщается, что сеть готовится запустить пилот в своих гипермаркетах.

«Лента» — ведущий многоформатный продуктовый и FMCG-ретейлер в России. В компании работают свыше 50 тыс. сотрудников. Продажи в 2021 году составили 483,6 млрд руб.