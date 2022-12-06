Минобороны сообщило о возвращении из украинского плена 60 россиян

В РФ в результате переговоров с украинской стороной возвращены 60 российских военных, которым грозила смертельная опасность.

Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«6 декабря в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 60 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность», — говорится в сообщении.

Уточняется, что освобожденные из украинскогго плена будут доставлены в Москву самолетами военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил для прохождения лечения и реабилитации в ведомственных медучреждениях; сейчас им оказывается вся необходимая медицинская и психологическая помощь.

