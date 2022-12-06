Мосбиржа назвала самые популярные акции в портфелях частных инвесторов

Доля частных инвесторов в объеме торгов акциями на Московской бирже в ноябре составила 80,2%. Число физлиц, имеющих брокерские счета, в прошлом месяце увеличилось на 469,7 тыс. человек и достигло 22,6 млн (37,9 млн счетов). Из общего объема всех ценных бумаг в портфелях частных инвесторов на акции «Газпрома» приходилось более 26%, сообщает пресс-служба Мосбиржи.

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«В ноябре 2022 года самыми популярными ценными бумагами в портфелях частных инвесторов были акции Газпрома (26,1%), обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка (22,1% и 6,4% соответственно), акции ЛУКОЙЛа (11,9%), Норникеля (9,7%), Яндекса (5,7%), привилегированные акции Сургутнефтегаза (5%), акции Роснефти (5%), МТС (4,1%) и НОВАТЭКа (4%)», — говорится в сообщении биржи.

В ноябре сделки на фондовом рынке совершали 2,1 млн человек. Доля физлиц в объеме торгов акциями составила 80,2%, облигациями – 24,3%, на спот-рынке валюты – 28,9%, на срочном рынке – 68,4%. Количество индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) в прошлом месяце увеличилось на 51,9 тысяч, до 5,7 млн. Оборот по ним с начала года составил 1,6 трлн рублей, из них 88,7% пришлось на сделки с акциями, 4,3% – с облигациями, 7% – с биржевыми фондами.

«Топ-10 российских биржевых фондов в портфелях частных инвесторов: фонд инвестиций в акции, золото, денежные средства, краткосрочные и долгосрочные облигации TRUR (22%), фонд инвестиций в активы денежного рынка LQDT (17%), на Индекс МосБиржи полной доходности "брутто" EQMX (10,7%) и SBMX (9,8%), фонд инвестиций в американские акции, облигации, денежные средства и золото TUSD (8,1%), в акции крупных публичных компаний России TMOS (7,9%), фонд на индекс S&P 500 Total Return Index TSPX (7,4%),фонд инвестиций в золото TGLD (7,4%), в активы денежного рынка AKMM (5,2%) и фонд на Индекс корпоративных облигаций Московской биржи OBLG (4,4%)», — отметили специалисты Мосбиржи.

