Москвичам расскажут о пищевой промышленности на фотовыставке в метро

Пассажиры метро узнают больше о московской пищевой промышленности на фотоэкспозиции «Вкусная Москва», которая пройдет с 6 по 20 декабря в переходе между станциями «Выставочная» и «Деловой центр». Об этом сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

«Свыше 200 московских высокотехнологичных фабрик и заводов выпускают хлебобулочную, молочную, мясную, рыбную продукцию, которая поставляется по всей стране. Например, за 10 месяцев текущего года мясоперерабатывающие предприятия изготовили свыше 250 тысяч тонн колбас, кондитеры произвели 170,7 тысячи тонн продукции, а пекари выпустили 375 тысяч тонн хлеба и хлебобулочных изделий», – рассказал Овчинский.

Как напомнили в пресс-службе городского правительства, история пищевой промышленности Москвы началась еще до революции. Некоторые предприятия, открывшиеся в эпоху промышленного переворота 19 века, работают и сегодня. Среди них – кондитерский комбинат «Добрынинский», кондитерский концерн «Бабаевский», Мелькомбинат в Сокольниках и многие другие.

На выставке посетители увидят фотографии «Останкинского завода бараночных изделий», чьи сушки можно купить во всех регионах страны. Предприятие производит свыше 300 тысяч штук мучных изделий в день. Еще один участник фотоэкспозиции - столичный мясоперерабатывающий завод «Царицыно» ежедневно выпускает около 300 тонн колбасы. В городском НИИ Хлебопекарной промышленности помимо обычного хлеба производят изделия для космонавтов. Более 60 лет с конвейеров сходят мини-буханки весом 4,5 грамма и со сроком годности целых 15 месяцев.

На фото выставке жители и гости столицы также узнают о необычной продукции предприятий: так, свежие овощи и салаты в Агрохолдинге «Московский» производят при помощи специальных насекомых, которых также выращивают в лаборатории предприятия. Эти насекомые борются с вредителями – энтомофагами.

В городской мэрии добавили, что увидеть, как производят хлеб и другие продукты питания, можно вживую во время экскурсий на предприятия в рамках проекта «Открой#Моспром». Туры проводятся и на другие предприятия города: от косметической до автомобилестроительной отрасли.