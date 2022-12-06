Новак рассказал об увеличении Россией добычи нефти с конденсатом в январе-ноябре

Добыча нефти с конденсатом в России за период с января по ноябрь 2022 года составила около 488 млн т, увеличившись на 2,2%.

Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак, передает ТАСС.

Согласно данным Росстата, среднесуточная добыча нефти с конденсатом в октябре составила 1461,3 тыс. т по сравнению с 1473,3 тыс. т в сентябре (44,2 млн т в месяц), сократившись таким образом на 0,8%, отмечает агентство.

Ранее Новак заявлял, что эмбарго ЕС на поставки российской нефти, которое вступило в силу 5 декабря, не повлияет на уровень добычи в РФ в этом месяце, так как соответствующие контракты были заключены раньше.

По словам чиновника, Россия готовит ответные меры на потолок цен на нефть, введенный ЕС, G7 и Австралией и также начавший действовать накануне. Он подчеркнул, что даже потенциальное сокращение добычи не способно повлиять на решение правительства РФ остановить торговлю данным видом топлива со странами, которые ввели ценовой потолок в отношении российского сырья.

В мае вице-премьер прогнозировал, что добыча нефти в России в 2022 г. сократится по сравнению с прошлым годом на 5-8%, с 524 млн т до 480-500 млн т. Он уточнял, что эти оценки могут быть откорректированы.