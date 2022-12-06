Новый чип для гражданской авиации разработала компания из ОЭЗ Москвы

Новый радиочастотный фильтр, который улучшит качества приема полезных радиосигналов, разработало научно-производственное предприятие (НПП) «Бутис», резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис "Москва"». На данный момент ведутся испытания новой продукции в составе бортовой антенны самолета гражданской авиации, сообщил 6 декабря руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города столицы Владислав Овчинский.

«За 2022 год компания «БУТИС», локализованная на территории ОЭЗ «Технополис "Москва"», успешно освоила технологию по изготовлению термокомпенсированных ПАВ-фильтров с применением инновационных пьезоэлектрических подложек. Сейчас такой фильтр проходит испытания в составе бортовой антенны пассажирского самолета. В дальнейшем данные разработки найдут применение в российских навигационных спутниковых системах гражданской авиации», —рассказал Владислав Овчинский.

Главная особенность разработки — фильтр меньше реагирует на перепады температур, поэтому дает более стабильную связь и чистый радиосигнал. Такие изделия по сравнению с обычными обладают улучшенной вдвое термостабильностью. «Это позволяет увеличить плотность используемых информационных каналов, улучшит возможности обработки радиочастотных сигналов и шумовые характеристики системы, повысит избирательность радиоэлектронной аппаратуры», — уточнила конструктор НПП «Бутис» Светлана Дорофеева.

Напомним, радиочастотные фильтры на поверхностных акустических волнах (ПАВ) — одна из основных составляющих любой радиоаппаратуры, на их производстве и специализируется предприятие. Так фильтры используют, например, в смартфонах, телевизорах, системах навигации, связи и управления. Их основная функция — пропустить нужный сигнал и отсечь помехи и прочие радиосигналы.

НПП «Бутис» имеет производство на территории ОЭЗ Москвы, предприятие работает на площадке «Печатники» с 2020 года. «Здесь создано 60 высококвалифицированных рабочих мест», — сказал генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.

Добавим, технополис «Москва» занимает 5 территорий общей площадью более 223 га. Общая площадь расположенных здесь производственных корпусов составляет 550 тыс. кв. м. А общий объем инвестиций компаний, локализовавших производство на территории ОЭЗ столицы, превышает 87 млрд рублей.