Еще с утра у трейдеров были сильные надежды, что просадку на открытии торгов удастся не только откупить, но и продолжить вчерашний рост. В понедельник сильно выросли наиболее тяжеловесные акции, по предположениям некоторых экспертов, из-за начала их покупок крупными инвесторами. Обычно «крупняк» покупает акции в течение нескольких дней.
На фондовый рынок упал потолок
Вчерашний сильный рост многих «голубых фишек» не нашел поддержки сегодня из-за упавшей нефти. Акции металлургов выросли на падении курса рубля. Завтра предстоит, скорее всего, побарахтаться в волнах волатильности
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