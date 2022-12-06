На фондовый рынок упал потолок

Еще с утра у трейдеров были сильные надежды, что просадку на открытии торгов удастся не только откупить, но и продолжить вчерашний рост. В понедельник сильно выросли наиболее тяжеловесные акции, по предположениям некоторых экспертов, из-за начала их покупок крупными инвесторами. Обычно «крупняк» покупает акции в течение нескольких дней.

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