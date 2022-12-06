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На фондовый рынок упал потолок

Борис Соловьев
обозреватель Expert.ru
6 декабря 2022, 20:54

Вчерашний сильный рост многих «голубых фишек» не нашел поддержки сегодня из-за упавшей нефти. Акции металлургов выросли на падении курса рубля. Завтра предстоит, скорее всего, побарахтаться в волнах волатильности

Коллаж. Тамара Ларина