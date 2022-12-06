Опрос ВЦИОМ показал, что большинство жителей Иркутска поддерживает дифтарифы на электроэнергию

Каждый второй житель Иркутска поддерживает предложение ввести в регионе дифференцированные тарифы на электроэнергию, чтобы пресечь негативные последствия «серого» майнинга. Об этом сообщил 6 декабря Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) со ссылкой на данные исследования, проведенные по заказу фонда «Центр развития региональной политики».

«Более половины опрошенных жителей Иркутска в той или иной степени поддерживают введение в регионе дифференцированных тарифов на электроэнергию, в том числе как меру пресечения нелегального майнинга (53%). Против данной меры выступили 35%, затруднился с ответом каждый восьмой (12%)», — говорится в сообщении. Как отмечает ВЦИОМ, респонденты в среднем готовы признать сверхпотреблением расходы свыше 2 097 кВт/час для благоустроенного многоквартирного дома и свыше 8 478 кВт/час — для частого дома.

Иркутск уже фактически получил неофициальный статус столицы русского майнинга. Из-за низких тарифов в городе и области уже несколько лет растет потребление электричества двузначными темпами, при том что население региона не растет, а сокращается. Чаще всего добытчики криптовалюты размещают частные майнинговые фермы в квартирах и подвалах многоквартирных домов, а счета оплачивают по среднему тарифу.

В свою очередь, тарифы на электроэнергию рассчитывают исходя из ее потребления. Если этот показатель растет — власти могут индексировать тарифы. То есть, по сути, рядовые горожане оплачивают обогащение «серых» майнеров. И это не считая того, что эта деятельность негативно влияет на энергетическую систему региона: вызывает перегрузки сетей, аварии и перебои с электричеством.

Как отмечает ВЦИОМ, в числе позитивных эффектов от введения дифференцированного тарифа, по мнению иркутян, — соблюдение принципа бережного потребления электроэнергии (такое мнение высказали 13%), борьба с нелегальным майнингом (8%), стабильность работы энергосистемы (7%), а также рост поступлений в бюджет (6%).

Накануне местные СМИ сообщили, что в Иркутске люди тысячами собирают подписи против «серых» майнеров (https://expert.ru/2022/12/3/v-irkutske-lyudi-tysyachami-sobirayut-podpisi-protiv-serykh-maynerov/). Существование этой проблемы ранее подтверждал и глава «Иркутской энергосбытовой компании» Андрей Харитонов: «Резкий рост "серых" майнеров в нашем регионе стал следствием самого низкого по всей стране тарифа на электроэнергию. Но из-за них теперь страдают обычные жители». Он добавлял, что организация уже подала более 850 исков в суды разных инстанций в отношении «серых» майнеров на общую сумму более 500 млн рублей.

Добавим, в середине минувшего ноября федеральные власти разрешили регионам самостоятельно вводить дифференцированные тарифы на электроэнергию, рассчитав их по принципу «чем больше тратишь — тем больше платишь», писал «Эксперт». К этому моменту методику дифференцирования рассчитала и утвердила федеральная антимонопольная служба (ФАС). «Действия майнеров увеличивают долю потребления электричества по низким тарифам. В связи с этим возникает ситуация, когда региональный регулятор повышает тариф по всем категориям потребителей», — поясняли в ФАС. Как уточняли в ведомстве, введение дифтарифа по новой методике возможно с 1 января 2023 года. Для этого региональным парламентам предстоит принять соответствующие поправки в местное законодательство.