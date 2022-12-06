Пекин указал Вашингтону на необходимость пересмотреть политику США в отношении ядерного оружия

В Министерстве обороны Китая считают, что проводимая американскими властями политика модернизации ядерной триады и дальнейшего размещения тактических вооружений снижает порог применения ядерного оружия.

С соответствующим заявлением выступил официальный представитель ведомства Тань Кэфэй, прокомментировавший ежегодный доклад Пентагона о военной мощи КНР. «В этом докладе США оживленно спекулируют о модернизации Китаем его ядерных сил, строят абсурдные предположения. Хотя, по существу, самым необходимым является то, чтобы они сами пересмотрели свою политику в отношении ядерного оружия», — цитирует ТАСС представителя Минобороны КРН.

По словам Кэфэя, США «обладают самым большим ядерным арсеналом в мире, продолжают обновлять свою триаду, активно развивают планы по размещению тактического ядерного оружия на переднем крае, снижают порог применения ядерного оружия, осуществляют распространение ядерного оружия посредством трехсторонних соглашений о безопасности между США, Великобританией и Австралией, что с каждым днем делает их все большим источником ядерного конфликта».

Представитель оборонного ведомства подчеркнул, что Пекин твердо придерживается оборонительной ядерной стратегии. «Мы всегда выступали за то, что КНР ни при каких обстоятельствах не станет применять ядерное оружие первой, а ее ядерные силы поддерживаются на минимально необходимом для обеспечения национальной безопасности уровне», — отметил Тань Кэфэй.

На минувшей неделе Пентагон опубликовал ежегодный доклад о военной мощи КНР. Его авторы исходят из того, что Китай к 2035 году может развернуть около 1,5 тыс. ядерных боезарядов и завершить процесс модернизации своих вооруженных сил. Документ строится на предположении, что Китай, судя по всему, ускорил темпы производства ядерного оружия.