Потолок цен на нефть: что-то пошло не так

С 5 декабря любая компания, желающая получить доступ к услугам G7 и, в первую очередь, европейскому страхованию и европейским танкерам, может покупать российскую нефть, только заплатив за нее не больше 60 долларов за баррель.

Как пишет Bloomberg, США предложили ценовой потолок, чтобы смягчить европейские санкции, которые угрожали очень крупными перебоями в снабжении нефтью и резким скачком цен на нее. Сейчас начинается самое интересное – следить за тем, к чему приведет эта вне всяких сомнений антирыночная мера.

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Авторы потолка очень хотят убедить трейдеров следовать их детищу, но самих трейдеров не менее сильно беспокоит то, что он не соответствует тому, как в реальности оценивается, покупается и продается нефть. Это несоответствие создает новые вызовы, которые неизбежно будут негативно влиять на рынки.

Покупателю сейчас очень часто придется ждать несколько недель, чтобы узнать окончательную стоимость барреля нефти, которую ему придется платить, но за это время она может подняться выше ценового потолка и спровоцировать многочисленные осложнения и проблемы.

Эти превышения могут ограничить или лишить трейдеров и посредников доступа к танкерам и страхованию грузов. Это, в свою очередь, осложнит физическое управление грузами, не говоря уже о росте финансовых рисков.

«Физические трейдеры редко имеют дело с установленными ценами,- уверен главный стратег JTD Energy Services Pte Ltd Джон Дрисколл, который тридцать лет торгует нефтью и нефтепродуктами в Сингапуре.- Такая торговля намного сложнее торговли при помощи формул, спотовых дифференциалов и так далее».

Обычно торговые операции с нефтью марок Urals, ESPO и Sokol, тремя самыми распространенными марками российской нефти, проходят на форвардной и плавающей основе. Это значит, что окончательная цена нефти становится известна лишь через несколько недель после покупки груза.

На прошлой неделе китайские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) купили несколько танкеров с нефтью марки ESPO. Китайцы согласились заплатить дисконт на средний показатель февральского контракта ICE Brent, но сделки будут окончательно оформлены лишь в конце декабря.

Ценовой потолок пока не причинил России вреда и не отразился на ее способности искать и находить покупателей. Азиатские НПЗ типа тайваньского Formosa Petrochemical Corp. приветствовали вступление ценового потолка в силу, потому что видят в нем возможность для покупателей возобновить покупки российской нефти, чего они были лишены после 24 февраля.

Индия в последние месяцы купила рекордные объемы российской нефти. Нью-Дели заявил, что в любом случае продолжит покупать нефть у России. В Нью-Дели также уверены, что ценовой потолок никак не повлияет на импорт нефти.

Россия, со своей стороны, неоднократно заявляла, что не будет сотрудничать, т.е. продавать нефть, с компаниями или странами, которые присоединятся к ценовому потолку. Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Москва предполагает вести переговоры с партнерами напрямую.

Еще один нюанс, связанный с ценовым потолком, заключается в количестве танкеров и страховщиков для обслуживания всех грузов нефти, которые шли раньше в Европу, а теперь пойдут скорее всего в Азию.

