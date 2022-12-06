«Росатом» купил активы крупнейшего американского производителя стеклопластиковых композитов

Композитный дивизион госкорпорации «Росатом» — компания «Юматекс» — приобрел активы американской группы Owens Corning в России и Белоруссии.

Об этом сообщила пресс-служба «Росатома».

Уточняется, что в состав «Юматекса» вошли подразделение группы в Белоруссии и два новых российских предприятия — завод по производству стекловолокна в городе Гусь-Хрустальный Владимирской области и предприятие по выпуску теплоизоляции на основе каменной ваты в Тверской.

«Вошедшие в контур нашего управления предприятия — лидеры рынка в своих сегментах. Эта сделка, безусловно, ускорит масштабирование всего бизнеса и будет способствовать росту производства композитных материалов и готовых изделий из них в России», — отметил гедиректор АО «Юматекс» Александр Тюнин. Он подчеркнул, что стратегия дивизиона направлена на дальнейшее развитие передовых композитных технологий и выход в передел готовых изделий.

АО «Юматекс» (дивизион «Перспективные материалы и технологии» «Росатома») — крупнейший производитель композитных материалов в России. Компания занимает первое место в этом сегменте в РФ.

Owens Corning — крупнейший в мире производитель стеклопластиковых композитов. Компания, основанная в 1935 году, разрабатывает и производит изоляционные, кровельные и стеклопластиковые композиты, а также сопутствующие материалы и изделия.