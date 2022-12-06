Путин поручил контролировать цены на автомобили на фоне резкого спада их продаж

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству обеспечить постоянный контроль за формированием цен на легковые автомобили и не допускать их необоснованного повышения. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. По данным Ассоциации европейского бизнеса, в ноябре продажи новых легковых автомобилей и LCV (легкий коммерческий транспорт) в России обвалились на 61,6% по сравнению с аналогичным месяцем 2021 года.

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«Принять меры по повышению доступности для граждан Российской Федерации легковых автомобилей, определив целевой показатель, характеризующий увеличение такой доступности в 2023 году по сравнению с 2022 годом и рассчитываемый ежеквартально. Обеспечить постоянный контроль за формированием цен на автотранспортные средства в целях недопущения их необоснованного повышения», — говорится в поручении президента.

Правительство должно подготовить доклад о выполнении этого поручения до 15 апреля и далее ежеквартально отчитываться.

В пресс-релизе на сайте Ассоциации европейского бизнеса указано, что в ноябре россияне купили 46 403 автомобиля, что на 74 563 штуки меньше, чем в ноябре прошлого года. Почти половина (21 726) из всех приобретенных в прошлом месяце машин приходится на Avtovaz (Lada), их продажи упали на 18%. На втором месте — Haval (4 552, -7%), на третьем — коммерческие автомобили ГАЗ (4 224, -22%).

Продажи Kia, Hyundai, Renault и Skoda обвалились на 80-95% в годовом выражении. Самое сильное падение отмечается у брендов Mitsubishi и Lexus (100%), а также Toyota (99%).

Несмотря на общее падение продаж как зарубежных, так и отечественных марок автомобилей, вырос спрос на китайский Geely (3 506, +24%) и УАЗ (3 494, +14%).