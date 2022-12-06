Российские войска заняли новые выгодные позиции на Красно-Лиманском направлении

Министерство обороны РФ рассказало о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины.

По данным ведомства, 5 декабря российскими войсками нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по системе военного управления, объектам оборонного комплекса и связанным с ними объектами энергетики Украины; все назначенные объекты были поражены. «В результате удара прекращен выпуск и ремонт украинского вооружения на предприятиях оборонно-промышленного комплекса, нарушены железнодорожные перевозки военной техники для ВСУ, в том числе иностранного производства. Затруднена переброска резервов в районы боевых действий», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что ракетных ударов по Киеву в понедельник не наносилось.

На Красно-Лиманском направлении российские войска вели наступательные действия, в результате которых заняли выгодные рубежи и новые позиции, рассказали в Минобороны. «В результате огня артиллерии, ударов штурмовой и армейской авиации уничтожено более 80-ти украинских военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины и два пикапа», — отметили в ведомстве.

Сообщается также, что на Купянском направлении упреждающим огнем артиллерии по району сосредоточения живой силы ВСУ предотвращена попытка противника атаковать в направлении населенного пункта Куземовка (ЛНР), уничтожены до 65 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и один пикап. На Донецком направлении успешно продолжаются наступательные действия российских войск, на Южно-Донецком направлении противник безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районах населенных пунктов Владимировка (ДНР) и Новодаровка (Запорожская область). Ударами штурмовой авиации и огнем артиллерии подразделения ВСУ были остановлены и отброшены на исходные позиции.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение четырем пунктам управления ВСУ в районах населенных пунктов Купянск Харьковской области, Степное Запорожской области, Краматорск и Артемовск (ДНР); в районе населенного пункта Ильичовка Харьковской области поражён пункт временной дислокации иностранных наемников.

