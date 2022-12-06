Российскую нефть продолжат продавать с помощью неожиданных механизмов

Россия продолжит продавать нефть, преодолевая все введенные ограничения с помощью новых механизмов в областях страхования, взаимодействия между компаниями и перевозок. Об этом заявил сегодня курирующий отечественный ТЭК вице-премьер Александр Новак.

Он отметил, что нефть из России востребована на мировых рынках и найдет своего покупателя. На этом фоне в СМИ сегодня появились данные о том, что нефтедобыча в нашей стране в ноябре выросла на 2% до 1,486 миллиона тонн. Такой показатель близок к объемам начала текущего года. А поставки нефтепродуктов в ближневосточный и азиатский регионы по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли примерно в 2 раза.

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Грядет дефицит энергоресурсов

«Настают более сложные условия. Тем не менее мы продолжаем продавать нефть и будем продавать. Тут, конечно, использованы новые инструменты, новые механизмы страхования, взаимодействия между компаниями, перевозки. Меняются и крупные игроки на рынке, такие как трейдеры. Крупные трейдеры, как известно, ушли, сегодня работает больше трейдеров, чем раньше, в том числе и по реализации российской нефти», — цитируют РИА «Новости» заместителя главы российского кабмина.

Дополнительно замглавы правительства заверил, что властями и нефтяными компаниями скоро будет доработан механизм запрета использования ценового потолка на российскую нефть. Также при необходимости в условиях волатильности отечественные производители могут немного снизить добычу.

Стоит отметить, что как будто подтверждение слов Александра Новака Индия и Китая практически синхронно заявили, что не будут принимать во внимание какие-либо потолки, установленные Западом. «Индия не опасается, что предложенный западными странами ценовой потолок способен ограничить поставки и помешать потоку российской нефти. У меня отсутствуют опасения по этому поводу. Я уверен, что рынок справится с этим», — приводит индийское агентство BQ Prime высказывание министра нефти и природного газа этой страны Хардипа Сингха Пури.

Он добавил, что отказ РФ продавать нефть по установленной цене или сокращение ей производства скажется на глобальной цепочке поставок, оказав давление на другие страны-производители, что приведет к скачку цен на рынке. Такой вывод совпадает с еще одним тезисом Александра Новака, указавшего, что в целом использование Западом нерыночных методов приведет лишь к мировому снижению инвестиций и дефициту энергоресурсов.

В тоже время официальный представитель МИД КНР Мао Нин сделал заявление, сводящее к тому, что Поднебесная даже не рассматривает возможность присоединения к потолку цен на российскую нефть, особо отметив стабильность российско-китайского сотрудничества в области энергетики на основе взаимоуважения и общей выгоды.

Создается новая система мировой торговли

По итогам прошедшего накануне в МИА «Россия Сегодня» круглого стола «Эмбарго ЕС и потолок цен на российскую нефть: что ждет мировой энергетический рынок и экономику России», принимавшие участие в мероприятии аналитики сошлись во мнении: поставки нефти из РФ пойдут по не совсем знакомым, но перспективным направлениям. В данном контексте упоминались Индонезия, Пакистан, ЮАР, Шри-Ланка, Бразилия и некоторые другие страны. Также речь шла и о возможных новых механизмах продажи.

Эксперты констатировали, что Россия уже начала отработку обхода санкций — танкеры сменили регистрацию, были опробованы схемы параллельного страхования. Европейские компании, которые ранее оказывали подобные услуги, потеряли большое количество заказчиков и оборот. При этом растет альтернативный страховой сектор растет, растут и перевозок. Фактически создается новая система мировой торговли.

Кстати, решения по введению потолка цен и эмбарго на российскую нефть не случайно были приняты единовременно: Европа не хотела допускать, чтобы поставки из РФ были прекращены раньше, чем она планировала. И дальнейшее эмбарго на нефтепродукты, вероятнее всего, также будет сопряжено с утверждением очередного лимита.

«Возможности переориентации для нефти более реалистичны, чем для нефтепродуктов. В период текущего эмбарго по нефти мы ожидаем просадку, а затем восстановление. Да, Индия, Китай и Турция – крупнейшие игроки, которые и сегодня покупают сырье в России. Понятно будет наращивание поставок и в другие страны, потому что туда снизят отгрузку ближневосточники. Но насколько будет замещение, во многом зависит от картинки на нефтяном рынке и от баланса спроса и предложения. Думаю, что ОПЕК+ будет внимательно смотреть, чтобы профицита нефти на рынке не было», — предположил в эксклюзивном комментарии эксперту директор Центра энергетических исследований Института проблем ценообразования и регулирования естественных монополий НИУ ВШЭ, руководитель отдела исследования энергетического комплекса мира и России Института энергетических исследований РАН Вячеслав Кулагин.

«На самом деле, помимо поддержавших санкции стран, есть и другие потребители. Но здесь все будет определяться управлением скидок со стороны РФ. Тот же Пакистан заинтересован получать максимально дешевую нефть, по тем же ценам, что получает Индия. Если мы будет на это готовы — такой инструмент будет работать», — специально для «Эксперта» прокомментировал ситуацию директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов.

Что касается различных смесей, в составе которых ранее российская нефть поступала на европейские рынки вопреки санкционному давлению, то во многом продолжение работы по такой схеме зависит от самых государств ЕС, считает эксперт.

«После того, как вскрылась история с “латвийской смесью”, европейцы четко сказали, что будет введен контроль, в том числе и химический. В случае обнаружения российской нефти груз будет либо конфискован, либо оштрафован. И теперь, похоже, что на нефтяном рынке появятся новые контролирующие органы. Вероятнее всего, что классическая схема смеси не будет работать, но появится что-то новое. Мы должны понимать, что введение потолка цен имеет две стороны, эффект есть и для европейского рынка. Например, заменить выпавший объем нефтепродуктов европейцы просто не смогут. И на этом фоне расцветут различные серые схемы. Например, прошла крайнее интересная информация о том, что Саудовская Аравия стала поставщиком топочного мазута, хотя ранее за ней такого не наблюдалось», — заключил Алексей Громов.

