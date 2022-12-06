«Ростех» представил бронированный медицинский автомобиль LADA Niva Legend

Госкорпорация «Ростех» представила спецавтомобиль медицинского назначения LADA Niva Legend 4x4 KUB.

Машина была презентована в рамках Российской недели здравоохранения в «Экспоцентре», сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что транспортное средство обладает полностью бронированным кузовом; внутренние элементы автомобиля изготовлены из стали особой марки. Машина адаптирована для езды по бездорожью и приспособлена для оказания помощи раненым в полевых условиях. «Модель LADA Niva может эвакуировать до четырех раненых и отличается комплексным бронированием баллистической сталью Бр3, способной остановить пулю калибра 5,45. Помимо кузова, защищены щит мотора, топливный бак и аккумуляторная батарея», — говорится в сообщении.

Как отметил исполнительный директор «Ростеха» Олег Евтушенко, условия спецоперации ставят перед отечественной промышленностью особые задачи, в том числе при выпуске спецтранспорта. «Мы находим новые решения, увеличиваем темпы производства. Автотранспорт специального назначения, представленный на Российской неделе здравоохранения в выставочном комплексе "Экспоцентр", наглядное тому подтверждение. Эта современная, надежная техника — плод кооперации входящих в контур Ростеха компаний, чье производство сосредоточено на спецавтотранспорте и медицинской технике», — подчеркнул Евтушенко. Он отметил, что модификация автомобиля, представленная на выставке, сделает труд военных медиков более безопасным и эффективным.

Автомобиль произведен на предприятии «Швабе-СпецАвто», запущенном в 2021 году в Нижнем Новгороде. На заводе собирают модернизированные автомобили на колесной базе LADA Granta KUB, LADA Granta Prima, LADA Niva KUB, LADA Niva Prima и MA3, предназначенные для бригад скорой помощи и перевозки людей с ограниченными физическими возможностями.