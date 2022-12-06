Центробанки довели резервы золота до максимума почти за полвека

Подешевев по итогам торгов в понедельник, 5 декабря 2022 года, более чем на 1,5% – до уровня ниже 1770 долларов, золото резко откатилось от пятимесячного максимума: отметки 1810 долларов за унцию.

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Утром вторника падение остановилось, и на рынке начался подъем – как в рамках коррекции после сильного падения, так и на фоне улучшившихся настроений инвесторов. Рост, правда, оказался незначительным – лишь на 0,23%, до 1772,35 доллара за унцию, но к 17 часам оно поднялось до 1.790,20, достигая и несколько более высоких значений в течение дня.

Завершение года для рынка золота традиционно позитивно, отмечает аналитик товарных рынков компании «Открытие Инвестиции» Оксана Лукичева. В этом году ценовая динамика не стала исключением, цены на золото выросли за ноябрь примерно на 11%. Последнее тестирование сильного уровня 1630 долл./унц. состоялось перед промежуточными выборами в Конгресс США, после чего рынок получил мощные импульсы к росту. Волна покупок на фоне выборов привела рынок золота к уровню 1780 долл./унц., а после небольшой коррекции вниз рост продолжился до 1815 долл./унц.

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Основным поводом для смены настроений стало ожидание снижения темпов повышения процентной ставки ФРС США, говорит аналитик. В ходе декабрьского заседания ФРС 14 декабря может обсуждаться замедление темпов повышения базовой процентной ставки, как ранее сообщал глава ФРС Джером Пауэлл. В настоящее время рынок ожидает, что ФРС снизит агрессивность, а со второго полугодия 2023 года может приступить к смягчению денежно-кредитной политики.

Цены фьючерсов CME FedWatch указывают на то, , что с вероятностью 79,4% на декабрьском заседании регулятор повысит процентные ставки до 4,25-4,50%, а с вероятностью 20,6% - до 4,50-4,75%. К марту 2023 года большинство участников рынка ожидает процентную ставку на уровне 5-5,25%, в декабре 2023 года – на уровне 4,5-4,75%.

Подобные настроения повлияли как на спекулятивных инвесторов, так и на покупателей золота через биржевые ETF, указывает Оксана Лукичева. По данным WGC, увеличение запасов в ETF, инвестирующих в золото, на 47-й неделе, закончившейся 25 ноября, составило 3,9 тонн. Общий уровень запасов в ETF повысился до 3464,6 тонн золота, что на 87,2 тонн ниже уровня в конце 2021 года.

Спрос на физический металл несколько ослабел в Азии из-за ужесточения карантинных мер в Китае и завершения активного сезона фестивалей в Индии. В то же время, официальный спрос оставался высоким. Данные МВФ показали, что центральные банки в октябре закупили 31 тонну золота, доведя общие официальные резервы золота до максимального с 1974 года уровня.

Наиболее заметные покупки в октябре совершил Банк ОАЭ, добавив чуть более 9 тонн золота в резервы. Также крупными покупателями стали Турция (9 тонн), Узбекистан (9 тонн), Казахстан (3 тонны), Индия (1тонна), Катар (1 тонна). И ни один банк не сообщил о значительных продажах золота из своих резервов.

Таким образом, полагает Оксана Лукичева, четвертый квартал 2022 года завершится для рынка золота позитивно благодаря смягчению риторики ФРС США, сезонному росту спроса, высокому спросу со стороны центральных банков и начавшимся покупкам золота в биржевых ETF. Вероятное замедление ужесточения денежно-кредитной политики регуляторов поддерживает предпосылки для продолжения роста цен в следующем году, хотя традиционно в первом квартале наблюдается некоторая коррекция рынка золота вниз. Несмотря на это оценки среднего уровня цен на следующий год показывают растущую вероятность позитивной динамики.

Рынки поняли, что перестарались

Околонулевая динамика золота у отметки 1769 долл. за тройскую унцию, после падения накануне более чем на 1,6%, выглядит как вынужденная техническая пауза, перед тем как снижение продолжится, полагает в свою очередь, аналитик TeleTrade Алексей Федоров.

Эксперт указывает, что падение золотых котировок началось еще в прошлую пятницу, 2 декабря, сразу после публикации позитивных данных по экономике США. Сами по себе сильные данные по рынку труда США и так должны были локально укрепить американский доллар, продавив золото. Но вместе с ускорением роста заработных плат, рост американской валюты становится более долгосрочным, снова поднимая вопрос об устойчивости снижения инфляции в США.

И все-таки рынок слишком рано списал со счетов проблему высокой инфляции в США. А значит, полагает аналитик, переоценил возможности ФРС по смягчению траектории повышения учетной ставки.

Получается, говорит Алексей Федоров, что буквально за неделю до последнего в этом году заседания американского финансового регулятора, в условиях действующего режима «тишины», то есть периода, когда представители ФРС не могут ничего подсказать инвесторам до своей встречи 13-14 декабря, рынки вдруг поняли, что ошиблись в своем позитиве и перестарались с ростом в последние несколько недель.

Для золота, считает эксперт, это означает коррекцию к минимальным уровням прошлой недели — 1730-1740 долл. К сожалению для рынка золота, такой откат с высокой вероятностью будет говорить и о более глубоком снижении к ближайшему уровню поддержки 1690-1710 долл. за унцию как раз под заседание ФРС в следующий вторник-среду, 13-14 декабря, прогнозирует Алексей Федоров.

И, видимо, уже на встрече регулятора и решится среднесрочная судьба главного драгоценного металла, предполагает Алексей Федоров. Если регулятор окажется жесток, то поддержка 1690-1710 долл. будет пробита и котировки протестируют минимумы этого года 1600-1620. Если же ФРС убедит инвесторов в своей мягкости, тогда от поддержки 1690-1710 за унцию произойдет отскок с тестом сопротивления 1800, где в случае пробоя нужно будет констатировать долгожданный разворот рыночного тренда вверх.