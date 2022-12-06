Финансовые рынки Ценные бумаги Сбер Норникель Лукойл Алроса

Сильное ослабление рубля поддержало акции

Борис Соловьев
обозреватель Expert.ru
6 декабря 2022, 11:44

Российский рынок акций попытается продолжить рост, несмотря на подешевевшую нефть. Курс рубля упал на процент.

КОЛЛАЖ: ТАМАРА ЛАРИНА