Сильное ослабление рубля поддержало акции

С открытием валютной сессии курс рубля резко снизился. Пара доллар-рубль преодолела несильное техническое сопротивление 62,5 и ушла выше 63. В последние месяцы ослабление рубля на утренних торгах и последующий его рост с открытием основной сессии наблюдается очень часто. Но сегодня рубль не очень-то спешит восстанавливать утраченные позиции.

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