С открытием валютной сессии курс рубля резко снизился. Пара доллар-рубль преодолела несильное техническое сопротивление 62,5 и ушла выше 63. В последние месяцы ослабление рубля на утренних торгах и последующий его рост с открытием основной сессии наблюдается очень часто. Но сегодня рубль не очень-то спешит восстанавливать утраченные позиции.
Сильное ослабление рубля поддержало акции
Российский рынок акций попытается продолжить рост, несмотря на подешевевшую нефть. Курс рубля упал на процент.
КОЛЛАЖ: ТАМАРА ЛАРИНА
Реклама
Новости партнеров