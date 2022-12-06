США обманули Евросоюз в ситуации с отказом от российских энергоносителей

Соединенные Штаты Америки не смогут полностью заместить российские поставки нефти на рынке Европейского союза, если не будет введен полный запрет экспорта из США на другие направления. Кроме того, для реализации такого сценария потребуется готовность Евросоюза использовать для переработки нефть, не отвечающую требуемым характеристикам.

Об этом в аналитическом обзоре ситуации на мировом рынке, опубликованном на сайте «ИнфоТЭК», заявили генеральный директор данной компании Рустам Танкаев и заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.

Согласно приведённым в материале данным, прогноз Управления энергетической информации (Energy Information Administration, EIA) при Министерстве энергетики США предполагает, что средний уровень суточного производства нефти в этой стране в 2022 году составит 12 млн баррелей, а в 2023-м этот показатель увеличится до 12,6 млн баррелей. При относительно стабильном спросе на нефть со стороны Соединенных Штатов и при сохранении низкой динамики роста добычи американские производители не смогут заместить выпадающие с европейского рынка в декабре 2022 года 2 млн бочек российской сырой нефти.

Более того, никто из производителей не ставил перед собой такой задачи. При этом у Вашингтона нет инструментов, с помощью которых они могли бы в кратчайшие сроки ускорять или замедлять объемы производимой на территории США нефти.

«Учитывая прогноз роста спроса на нефть в мире, новые американские объемы не будут способны и в 2023 году заместить уходящую с европейского рынка российскую нефть. Разумеется, мы говорим о ситуации, при которой российское "черное золото" не найдет рынка сбыта за пределами Евросоюза. В противном случае произойдет дальнейшее перераспределение логистических цепочек», — указывают авторы обзора.

Кроме того, они отмечают, что на рынке природного газа США также не обладают необходимыми мощностям и для замещения поставок из РФ, а в ЕС отсутствует необходимое для этого количество СПГ-терминалов. Даже если к 2025 году возникнет теоретическая возможность полностью заместить российский газ в Евросоюзе (при сохранении текущих показателей спроса на его территории), потребуется полностью перенаправить американские поставки в Европу, оголив остальные рынки, утверждают авторы исследования.

«Это нереализуемо с учетом контрактных обязательств ряда компаний и отсутствия у руководства США инструментов, позволяющих управлять экспортными потоками. Кроме того, для привлечения газа американского производства Евросоюзу необходимо будет всегда иметь более высокие цены, чем на рынках Азиатско-Тихоокеанского региона, а Китай должен прекратить наращивать спрос на газ до 2025 года включительно», — заключают Рустам Танкаев и Александр Фролов.