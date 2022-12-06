Старый трюк: заменят ли США Европе российскую нефть

ОПЕК+ решил в воскресенье, 4 декабря, не трогать квоты на добычу нефти и оставить их на уровне 2 млн бар./д., какими они были еще в октябре. Кстати, цифры эти, в целом, декларативные. В реальности сокращение добычи в ноябре не дотянуло и до миллиона баррелей.

Тремя днями ранее Евросоюз (ЕС) договорился определить потолок цены на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель. Это ниже рыночной цены, но выше того уровня, какой хотели определить ряд членов ЕС. Например, Польша и Эстония.

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Ответ Москвы на введение эмбарго и ценового потолка на российскую нефть не заставил себя долго ждать. Россия в который уже раз повторила, что не будет продавать нефть странам, присоединившимся к ценовому потолку. По данным Reuters, уже готов и закон, который законодательно закрепит этот запрет.

На фоне этих, несомненно, важных не только для нефтяного рынка событий менее заметно прошла новость о снижении добычи нефти в США. Сланцевая революция явно на закате и может больше никогда не вернуться. Напомним, после ковидного обвала, когда американские нефтяники опустили объем добычи нефти в мае 2020 года до 9,7 млн бар./д., добыча «отскочила» к 12,3 млн бар./д. в сентябре текущего года. Кстати, этот максимум все же дотянул до абсолютного рекорда добычи, установленного в конце 2019 г. – 13 млн бар./д.

Эксперты обратили внимание еще на один важный факт – добыча нефти в Америке растет нестабильно. Два из последних семи месяцев она даже снижалась, по данным Управления энергетической информации (EIA). Да и темпы роста были вдвое ниже рекордных объемов.

У этого замедления много причин. На многих месторождениях у нефтяников, к примеру, закончились участки с низкой себестоимостью добычи, которые в свое время и служили топливом для сланцевой революции.

К тому же, нефтяникам приходится приспосабливаться к жизни с администрацией, которая относится к ним хуже предшественников. Приоритетом для сланцевиков сейчас является возврат денег акционерам, а не направление их на рост добычи, как это было раньше.

Остаются и крайне медленно проходящие последствия коронавирусных локдаунов. Например, дефицит мелкого песка, используемого в гидравлическом ударе, и стальные трубы. Не стоит забывать и о дефиците рабочей силы. Ну а венчает этот «торт» вишенка в виде инфляции, которая ударила по всем без исключениям отраслям промышленности и которая подняла цены в нефтянке почти на 20%.

Все вышеперечисленное причины означают, что, ограничивая поставки российской нефти как при помощи эмбарго, так и при помощи ценового потолка, Евросоюз не может рассчитывать на рост импорта нефти из Соединенных Штатов, пишет Oil Price, так же, как в истории с газом.

Перспективы не очень радужные. Например, по опубликованным на прошлой неделе в США данным, расходы в сланцевом секторе намного меньше тех, что были в годы бума.

В исследовании приводятся, например, расходы компании Schlumberger, которая сейчас называется SLB, на исследования и развитие. Так вот, эти расходы за 9 месяцев этого года, включая сентябрь, сократились до 2,3% от объема выручки.

Исследователи также приводят данные по очень крупной компании Helmerich & Payne, которая собиралась увеличить расходы на исследования и развитие в 2023 году на 1 млн бар./д., а также Morgan Stanley, аналитики которого говорят, что расходы на новое производство сейчас «мягко говоря, скромные».

Агентство Reuters сообщает о жалобах нефтяников на более низкую, чем надеялись, производительность скважин и существенно пересмотренный в сторону снижения прогноз по добыче EIA.

Джон Хесс из компании Hess Corp., пошел дальше. Он предупреждает, что отдельные сланцевые компании протянут еще с десятилетие, максимум, десять с небольшим лет, и напоминает, что множество уже разорились.

ЕС стал тем временем крупнейшим, сообщает Bloomberg, экспортным рынком американской нефти. Сейчас она получает больше американской нефти, чем Азия в начале 2022 года.

Снижение добычи нефти в Америке и возвращение ОПЕК на лидирующие позиции являются очень плохими новостями для европейцев. ОПЕК не раз в последние месяцы предупреждал, что у него собственная повестка, которая отличается от евросоюзовскрй.

И обе повестки очень сильно расходятся с любимой темой европейцев – переходом к чистой энергетике.

Однако сейчас, временно, конечно, интересы Европы и ЕС совпадают: Евросоюзу нужно больше нефти от ОПЕК, а ОПЕК скорее всего, будет с радостью ее ему поставлять. Естественно, по рыночным ценам.

