Зимние холода толкают цены на газ в Европе вверх

Главные европейские газовые фьючерсы TFT выросли, сообщает Bloomberg, на 4,3% на открытии биржи в Амстердаме. В 8.28 утра по местному времени они несколько поднялись. Снижение составило 3,9%, а МВт-час стоил в это время 140 евро.

Рост британского эквивалента TFT составил 2,9%. Терм, равный 100 тыс. британских термических единиц, утром 6 декабря стоил на туманном Альбионе 345 пенсов.

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На северо-западе Европы температура опустилась ниже средней за последние годы для первых чисел декабря. Согласно прогнозам метеорологов, следующие две недели погоду будут определять холодные массы воздуха, вторгшиеся на континент из Арктики. В Великобритании и скандинавских странах столбики термометров опустились ниже 0. Снижение, вероятно, продолжится и в ближайшие дни, считают в метеоагентстве Maxar Technologies Inc. Относительно тепло в Европе будет на этой неделе только на юге континента и особенно на Пиренейском полуострове.

Понижение температуры сразу отразилось на уровне газа в подземных газовых хранилищах (ПГХ). Он начал заметно снижаться, а цены на него поползли вверх. Благодаря средней наполненности ПГХ на уровне 91%, что по-прежнему значительно выше средних показателей за пять последних лет, но уже заметно снизилась по сравнению с уровнем конца ноября, рост цен пока проходит относительно плавно.

Европейцы тем временем продолжают обсуждать пути снижения волатильности рынков, которая уже привела к астрономическому росту цен и счетов за электроэнергию и самому резкому за десятилетия снижению уровня жизни европейцев. Семь членов Евросоюза призвали ввести жесткий ценовой потолок на газ, а Нидерланды предложили ограничить цены на топливо, что поможет наполнить хранилища в следующем году. На следующей неделе министры энергетики стран членов ЕС обсудят предложение Амстердама.

«Ожидается, что спрос будет превышать предложение особенно зимой 2023-24 годов,- говорится в отчете Оксфордского института энергетических исследований.- Это значит, что цены могут вновь вырасти. Вероятно, продолжится и волатильность цен. Если ценовой потолок затруднит достижение баланса между спросом и предложением, то обстановка еще больше ухудшится».

