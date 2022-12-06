В Индии заработал первый в мире банкомат, выдающий золотые монеты

В индийском городе Хайдарабаде (штат Теленгана) заработал банкомат, через который на средства с кредитных или дебетовых карт можно приобрести золотые монеты.

Как пишет индийская The Economic Times, это первый подобный аппарат не только в Индии, но и в мире. В первый день работы он обслужил 20 клиентов, сообщает издание.

Банкомат, изготовленный компанией Goldsikka Pvt Ltd, вмещает 5 кг монет из 24-каратного золота, которые выдаются в восьми опциях — от 0,5 до 100 г. Отмечается, что цена на драгметалл обновляется на экране аппарата в режиме реального времени в соответствии с изменениями котировок на Лондонской бирже. Устройство оборудовано надежной системой защиты от взломов, у него есть звуковая сигнализация и линия связи с полицией.

По словам представителей Goldsikka, аппарат предоставляет всем желающим оперативно инвестировать в золото, избегая финансовых потерь и необходимости посещать банки либо ювелирные магазины. Компания планирует установить 3 тыс. таких банкоматов в Индии и выйти со своей продукцией на мировой рынок.