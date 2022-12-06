В Кремле прокомментировали аннулирование властями Латвии лицензии на вещание «Дождя»*

Ситуация с отзывом латвийскими властями лицензии на вещание телеканала «Дождь»* указывает на ошибочность иллюзии относительно того, что где-то лучше и свободнее, чем дома.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

«Все время кому-то кажется, что где-то лучше, чем дома. И все время кому-то кажется, что где-то свобода, а дома несвобода. Вот это один из ярких примеров который демонстрирует ошибочность таких иллюзий», — заявил Песков.

Ранее стало известно, что Национальный совет Латвии по электронным СМИ (НСЭСМИ) аннулировал лицензию на вещание в республике российского телеканала «Дождь»*. По словам главы НСЭСМИ Ивара Аболиньша, решение было принято в связи с угрозой национальной безопасности и общественному порядку, после оценки комплекса нарушений, допущенных телеканалом в последнее время, среди которых отсутствие звуковой дорожки на государственном языке, изображение Крыма на карте как части территории РФ, а также допущенное телеведущим обозначение российской армии как «наша армия».

*Телеканал «Дождь» признан в России иноагентом