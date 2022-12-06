В ВТБ сообщили о крупнейшей за всю историю банка кибератаке

На технологическую инфраструктуру ВТБ идет беспрецедентная по масштабам кибератака.

Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.

«В настоящее время технологическая инфраструктура ВТБ находится под беспрецедентной кибератакой из-за рубежа. Она стала крупнейшей не только в этом году, но и за все время работы банка», — указывается в пресс-релизе.

В ВТБ отметили, что все системы банка работают в штатном режиме, и заверили, что данные клиентов в безопасности, поскольку находятся во внутреннем периметре технологической инфраструктуры организации.

«Анализ DDoS-атаки свидетельствует о том, что она носит спланированный и широкомасштабный характер. Ее цель — причинить неудобства клиентам банка, затруднив работу банковских сервисов», — говорится в сообщении.

Уточняется, что большинство запросов к сервисам банка в ходе атаки сгенерированы за рубежом, но при этом зафиксирован вредоносный трафик с российских IP-адресов. «Мы не исключаем, что часть таких российских адресов могла оказаться в числе участников атаки в результате кибермошенничества. Все установленные российские IP-адреса будут переданы в правоохранительные органы для проведения проверки, поскольку действия по организации и участию в DDoS-атаке являются уголовно наказуемым преступлением», — подчеркивает пресс-служба ВТБ.