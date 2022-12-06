Владимир Ефимов: инвестиции в основной капитал Москвы достигли 3,4 трлн рублей

Инвестиции в основной капитал столицы за 9 месяцев 2022 года выросли на 2,7% и составили 3,4 трлн рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил 6 декабря заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов со ссылкой па данные Мосстата.

«Даже в условиях санкционного давления вложения стабильно растут. По данным Мосстата, объем инвестиций в основной капитал города за январь – сентябрь текущего года составил 3,4 трлн рублей, что на 2,7% выше показателя за сопоставимый период 2021 года. При этом 2,6 трлн рублей вложил крупный и средний бизнес», — рассказал Владимир Ефимов. На долю Москвы сегодня приходится 20,5% общероссийского объема инвестиций в основной капитал, добавил он.

По данным статистики, больше всего средств — 34% от общего объема — крупный и средний бизнес вложил в строительство нежилых зданий и сооружений, а также в благоустройство земель. На втором месте инвестиции в машины и оборудование (31,3%), на третьем — создание объектов интеллектуальной собственности (17,7%).

«Что касается структуры финансирования, то за три квартала этого года 1,3 трлн рублей (50,3% от общего объема) крупные и средние предприятия профинансировали из собственных средств. Остальную сумму составили привлеченные инвестиции. «В новых экономических реалиях у нашего бизнеса появились возможности занять свободные ниши на столичном рынке, создавать и расширять производства в тех сферах, откуда ушли западные инвесторы. При этом предпринимателям доступен широкий набор мер поддержки от города», — подчеркнул руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Напомним, минувшей весной мэрия столицы приняла пакет мер, направленных на дополнительную поддержку инвесторов и нивелирование последствий санкций. Так, предприятиям не нужно подтверждать соответствие условиям предоставления специальных статусов, их продлят автоматически, что позволит сохранить налоговые льготы. Кроме того, промышленники могут арендовать землю на льготных условиях. Предприниматель, который оформляет участок под реализацию масштабного инвестиционного проекта, может получить его по ставке один рубль в год. Город также предоставляет льготные кредиты промышленным предприятиям и инвесторам. Оператору этих программ, Московскому фонду поддержки промышленности и предпринимательства, выделили дополнительно из бюджета Москвы 20 млрд рублей.