Высокие технологии поддержат сверху

Центральный банк Российской Федерации обсуждает с правительством и администрацией президента возможность запуска отдельных мер государственной поддержки малых высокотехнологичных компаний. Как заявил на заседании Совета регионов «Опоры России» в Сочи член совета директоров регулятора Михаил Мамута, именно эти предприятия вносят крупный вклад в структурную трансформацию экономики.

«Обсуждаем вместе с правительством и администрацией президента дополнительные меры поддержки так называемых малых высокотехнологичных компаний. Надеюсь, это будет еще одним инструментом для быстрорастущих компаний, оказывающих наиболее заметный вклад в импортозамещение и в структурную перестройку экономики», — цитирует ТАСС Михаила Мамуту.

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Чиновник отметил, что на протяжении многих лет ЦБ РФ поддерживает кредитование малого и среднего бизнеса (МСБ). С октября 2021 года по октябрь 2022 года портфель МСБ вырос в России на 30%. Среди действенных мер финансовой поддержки бизнеса он выделил антикризисные кредитные каникулы, которые были востребованы с марта по сентябрь. В основном ими воспользовались компании, которые перестраивали логистические цепочки. Банкам на данный момент рекомендовано идти навстречу заемщикам в части предоставления таких каникул, заявил Михаил Мамута, добавив, что также востребованы мобилизационные каникулы.

По его словам, эффективной является поддержка программ льготного кредитования МСБ, отмечаются хорошие темпы развития Системы быстрых платежей. Ранее глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявляла, что Банк России планирует до конца 2022 года представить новую концепцию регулирования банковского сектора. По словам главы регулятора, первым основным изменением в регулировании должно стать стимулирование банков, чтобы они увеличивали кредитование проектов структурной трансформации экономики.

Малый и средний ИТ-бизнес обычно очень мобильный, гибкий и в хорошем смысле волатильный, отметил в комментарии «Эксперту» руководитель отдела продвижения продуктов компании «Код Безопасности» Павел Коростелев. И основной залог роста этого сегмента, по его мнению — не в дополнительных мерах поддержки, а в устранении существующих барьеров и в упрощении взаимодействия с государством.

Это может быть облегчение налогового бремени, создание более понятных и быстрых форм взаимодействия, потому что основная «фишка» небольших ИТ-компаний заключается в скорости. А все, что касается больших программ, этим компаниям не так интересно. Ведь не факт, что они смогут ими грамотно воспользоваться, предположил эксперт.

Ставки довольно высоки

Между тем, как пояснила «Эксперту» управляющий партнер SoNa Private Consulting Наринэ Беглярова, подобные программы уже есть, например, это льготные кредиты с небольшой суммой до 500 млн рублей под 3% для инновационных компаний. Однако в последнее время российский малый бизнес все чаще отказывается от ранее одобренных займов, объясняя это отсутствием видимых перспектив на фоне экономической неопределенности. Об этом, кстати, также было заявлено на заседания совета регионов «Опора России».

Кроме того, при внедрении новых программ для высокотехнологичного МСБ возникнут те же сложности, что и в ИТ-секторе. И они замедлят получение поддержки нуждающимися предприятиями, считает эксперт. Во-первых, важный вопрос, какими будут критерии определения малых высокотехнологичных компаний с точки зрения законодательства. Например, согласно указу президента от 02.03.2022 №83 «О мерах по обеспечению ускоренного развития отрасли информационных технологий в Российской Федерации», ИТ-компании получили право на налоговые льготы, кредиты с господдержкой, отсрочку от призыва и льготную ипотеку для сотрудников. Однако не многие смогли попасть под эту программу из-за жестких критериев. Более того, 50% прошедших аккредитацию организаций ее лишились, просрочив предоставление согласия на раскрытие налоговой тайны в ФНС.

Второй важный вопрос — как банки будут трактовать законодательство и определять кандидатов, которые подходят в заемщики по данным программам. Банки отчитываются перед регулирующими органами и не могут вести рискованную кредитную политику, выдавая средства компаниям, которые по критериям риска не проходят, подчеркнула Наринэ Беглярова.

Хотя банки заинтересованы в выдачи кредитов юридическим лицам, ставки для них довольно высоки, признала в свою очередь основатель и управляющий директор ST Agency Евгения Соколовская. Поэтому многие предприниматели рассчитывают только на свои силы, не решаясь брать дополнительные средства на развитие бизнеса на фоне некоторой экономической неопределенности.

При этом ЦБ в самом деле поддерживает кредитование малого и среднего бизнеса, на данные момент существуют программы льготных кредитов со ставкой 3%, констатировала Евгения Соколовская в беседе с корреспондентом «Эксперта». Разницу кредитно-финансовым организациям компенсирует государство. Предназначены такие кредиты для малых и средних компаний, выпускающих высокотехнологичную и инновационную продукцию. В приоритете 16 направлений, среди них развитие новых технологий, материалов и веществ. Получить кредитные средства можно на инвестиционные цели и на пополнение оборотных средств на срок до 3 лет, а максимальная сумма составляет 500 млн рублей.

Как заметила эксперт, предусмотрены и требования к компаниям-заемщикам. Они должны иметь патенты. Их выручка не может быть менее 100 млн рублей, при этом они не могут входить в группы компаний с годовой выручкой или доходом свыше 2 млрд рублей. Также среди критериев — совокупный среднегодовой темп роста (CAGR) выручки, его минимальный показатель — 12%.