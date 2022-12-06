Запрет на продажу нефти в соответствии с ценовым потолком введут до конца 2022 года

Правительство РФ вместе с бизнесом готовит механизм запрета использования ценового потолка на российскую нефть.

Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. «Сейчас дорабатывается с компаниями», — цитирует Новака «Интерфакс». Чиновник выразил уверенность, что мера начнет действовать до конца текущего года, отмечает агентство.

Евросоюз и G7 согласовали предельную стоимость для российской нефти на уровне $60 за баррель. С 5 декабря страны этих организаций и Австралия не позволяют своим компаниям оказывать услуги по транспортировке и страхованию, а также финансовые, брокерские и технические услуги, связанные с морской доставкой нефти из РФ, если цена их продажи превышает установленный потолок. Аналогичное решение по нефтепродуктам вступит в силу 5 февраля.

В Кремле заявили, что Москва не намерена признавать введенный странами Запада потолок цен на российскую нефть.