Акции дня: бумаги «Сбербанка» растут против рынка

По итогам сессии на Мосбирже в среду, 7 декабря вверх двигались котировки «Сбербанка». Обыкновенные акции подорожали на +1,12% до 142,18 руб. за штуку, а привилегированные на +1,47% до 137,59 руб. за штуку.

Бумаги ускорили рост в ожидании финансовой отчетности за 11 месяцев 2022 года по РСБУ, которую должны опубликовать в среду. Ранее сообщалось, что за январь-октябрь 2022 года прибыль банка превысила 50 млрд рублей, а в октябре банк заработал 122,8 млрд рублей. «Отчетность должна показать положительные тенденции в восстановлении прибыли, что существенно изменит оценку банка. За неимением отчетности по МСФО, отчетность РСБУ является сейчас ключевой», - прокомментировал эксперт «Финама».

Как считают аналитики ИФК «Солид», если «Сбер» в ноябре покажет прибыль на уровне октября (123 млрд рублей), то можно будет смело говорить о восстановлении. «Рынок должен воспринять показатели очень позитивно и вынести акции на локальные максимумы. Конечно, может случиться всё, что угодно, но вероятность хорошего отчета крайне высока. Поэтому Сбер сейчас, на наш взгляд, стоит обязательно держать в портфеле», - добавили эксперты.

Индекс Мосбиржи к концу торгов упал -0,15% до 2192,88 пунктов. Индекс РТС поднялся на +0,17% до 1098,93 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 19:27 мск составила 78,13 долларов за баррель (-1,54%). Российская валюта слабела – 62,97 рублей за доллар.