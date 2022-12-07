S&P 500: «медведи» поднимают ставки

Обычно во времена рецессий акции банков и медиакомпаний чувствуют себя неважно, и тот факт, что вчера они были среди лидеров падения, можно было бы списать именно на это. Все-таки о приближении экономического спада из-за слишком резкого подъема ставки ФРС в последние дни на рынке говорили больше всего. Но и сами компании из этих секторов подлили масла в огонь.

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