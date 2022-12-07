Финансовые рынки Фондовый рынок США

S&P 500: «медведи» поднимают ставки

Глеб Баранов
7 декабря 2022, 11:03

Индекс S&P 500 закрыл в минус четвертые торги подряд. Мрачные прогнозы глав крупнейших банков США, не дали рынку забыть о перспективе рецессии.

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