Обычно во времена рецессий акции банков и медиакомпаний чувствуют себя неважно, и тот факт, что вчера они были среди лидеров падения, можно было бы списать именно на это. Все-таки о приближении экономического спада из-за слишком резкого подъема ставки ФРС в последние дни на рынке говорили больше всего. Но и сами компании из этих секторов подлили масла в огонь.
S&P 500: «медведи» поднимают ставки
Индекс S&P 500 закрыл в минус четвертые торги подряд. Мрачные прогнозы глав крупнейших банков США, не дали рынку забыть о перспективе рецессии.
piqsels.com
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