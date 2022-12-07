Новый завод по выпуску алюминиевой банки построит ГК "Арнест"

Группа «Арнест» возобновляет строительство завода по производству алюминиевой упаковки для напитков в Ульяновске. Инвестпроект был приостановлен весной этого года предыдущим владельцем актива — американской Ball Corporation. В сентябре американцы продали ГК «Арнест» свой российский бизнес, включавший три действующих завода алюминиевых банок – в Московской, Ленинградской и Челябинской областях - и один завод по производству крышки, а также начатое в 2021 году строительство четвертого завода - в ульяновской промышленной зоне «Заволжье».

Новый собственник планирует вложить в предприятие свыше 10 млрд руб. и запустить его до конца 2023 года. Производство площадью более 37 тыс. кв. м будет оснащено высокоскоростным инновационным оборудованием мощностью до 2 тыс. банок в минуту, или 1,5 млрд банок в год. Ввод площадки в эксплуатацию позволит решит проблему дефицита на рынке алюминиевой банки, полностью удовлетворив не только текущий, но и будущий спрос со стороны российский индустрии напитков.