«АвтоВАЗ» поставил 300 машин LADA Granta партнеру сервиса «Яндекс.Такси»

Концерн «АвтоВАЗ» поставил очередную партию автомобилей компании «ЯМосква» — 300 седанов LADA Granta.

Как отметил директор по управлению дилерской сетью и продажам АО «АвтоВАЗ» Виталий Осипов, модели семейства Granta, благодаря разнообразию модификаций и доступной цене, не первый год являются признанными лидерами продаж.

«Корпоративные продажи — одно из важнейших направлений для нашей компании», — подчеркнул Осипов.

«ЯМосква» является одним из лидеров рынка аренды автомобилей для работы в такси и выступает официальным партнером компании «Яндекс Такси». В собственный автопарк сервиса входят по меньшей мере 2000 автомобилей, 1500 из которых машины LADA. В августе «АвтоВаз» отгрузил компании «ЯМосква» 200 автомобилей той же модели.