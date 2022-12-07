Демократы получили контроль над Сенатом США

Сенатор-демократ Рафаэль Уорнок победил во втором туре выборов в американский Сенат в штате Джорджия.

Как пишет Politico, Уорнок обошел республиканца Гершела Уокера, которого поддерживал экс-президент США Дональд Трамп.

Сообщается, что по итогам обработки 98% бюллетеней Уорнок набирает 51,3% голосов, в то время как его оппонент — 48,7%. В ноябре выборы завершилась вторым туром после того, как ни один из кандидатов не смог набрать более 50%.

Выборы в Джорджии имели решающее значение, поскольку именно они определили, какая партия получит большинство в Сенате. Победа Уорнока обеспечит демократам 51 место против 49 у республиканцев.

Промежуточные выборы в Конгресс США стартовали 8 ноября. Республиканцам удалось получить контроль над Палатой представителей — они получили 222 мандата против 213 у демократов.