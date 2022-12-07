Достижения молодых российских медиков в центре внимания профессионального сообщества на форуме «МЕДИЦИНА МОЛОДАЯ»

Такие результаты вызваны тем, что организаторы форума «МЕДИЦИНА МОЛОДАЯ» поднимают перед профессиональным сообществом наиболее актуальные вопросы развития российского здравоохранения и акцентируют особое внимание на поддержке молодых ученых.

Организаторами форума «МЕДИЦИНА МОЛОДАЯ» выступили Министерство здравоохранения Российской Федерации, Международный фонд развития биомедицинских технологий им. В.П. Филатова, АО «Экспоцентр» при научном сопровождении Первого Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова.

Стоит отметить, что Международный фонд развития биомедицинских технологий им. В.П. Филатова инициирует проведение форума «МЕДИЦИНА МОЛОДАЯ» уже во второй раз, снова объединяя на одной площадке организаторов здравоохранения, ведущих специалистов медицинской сферы, а также передовые медицинские университеты страны, в частности Сеченовский университет и Медицинский научно-образовательный центр МГУ.

«Форум «МЕДИЦИНА МОЛОДАЯ» направлен на поиск и поддержку молодых ученых, передовых идей и решений. Представителям молодого поколения всегда нужно помогать адаптироваться в научной среде, как можно быстрее включаться в разработку и внедрение новых технологий. Этими задачами должны заниматься не только органы государственной власти, научного и медицинского сообществ, но и институты развития. Одним из таких институтов является Международный фонд развития биомедицинских технологий им. В.П. Филатова, который много времени уделяет подготовке строгой научной базы, отражающей лучшие практики современной биомедицины. Фонд также прикладывает максимум усилий, чтобы достижения в области биомедицины будущего были доступны для молодых ученых и врачей-специалистов не только через журналы, лекции или монографии, но и через практическую работу, – отмечает Екатерина Диброва, президент Международного фонда развития биомедицинских технологий им. В.П. Филатова.

На пленарном заседании в выступлениях отраслевых экспертов будет изложена стратегическая повестка форума «МЕДИЦИНА МОЛОДАЯ». Перед участниками форума выступят Татьяна Владимировна Семенова, заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации, Святенко Инна Юрьевна, председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике, Татьяна Николаевна Москалькова, уполномоченный по правам человека в Российской Федерации, Андрей Валерьевич Дыдыкин, заместитель руководителя Федерального медико-биологического агентства (ФМБА). Армаис Альбертович Камалов, академик РАН, поделится своим опытом перехода от теоретической подготовки к прикладной работе молодых специалистов на примере МНОЦ МГУ им. М.В. Ломоносова.

Программа форума «МЕДИЦИНА МОЛОДАЯ» в 2022 году еще более насыщенная, чем в прошлом году. Одним из приоритетных направлений является предоставление практической работы по поддержке ученых. Для этого предусмотрена секция «Наука — дело молодых». Стоит отметить, что на этой секции наряду с результатами уже авторитетных ученых будет рассказано о проектах молодых ученых, в том числе из регионов России.

К примеру, Алексей Емелин, аспирант медицинской школы Белгорода, расскажет о разработке геннотерапевтического препарата для лечения поясно-конечностной мышечной дистрофии.

Региональный трек «Молодая наука — регионам России» реализуется на форуме «МЕДИЦИНА МОЛОДАЯ» в 2022 году впервые благодаря поддержке Совета Федерации РФ. Тема является крайне актуальной, так как сегодня важно сформировать модель эффективной поддержки и практической работы в сфере молодежных инноваций с особым акцентом на кадровую составляющую на примере медицины. Важно также оценить уже достигнутые результаты и возможность их масштабирования. И, конечно же, оценить результаты молодых ученых и команд из регионов. В этом году количество проектов, которые были допущены к отбору Всероссийской научной школы «МОЛОДАЯ МЕДИЦИНА», увеличилось более чем в три раза, что составляет в этом году 176 проектов и проектных идей, выполненных молодыми учеными.

Одними из экспертов, кто будет участвовать в обсуждении таких важных вопросов, станут Святенко Инна Юрьевна, председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике и Иванова Галина Евгеньевна, главный специалист по медицинской реабилитации Минздрава России. Игорь Викторович Коробко, директор Департамента науки и инновационного развития здравоохранения Минздрава России, обсудит стратегию и методы повышения эффективности и результативности прикладных научных исследований, направленных на развитие медицины и здравоохранения.

Биомедицинские технологии – одно из ключевых направлений работы форума «МЕДИЦИНА МОЛОДАЯ». Это связано с тем, что биотехнологии по праву считаются одними из наиболее перспективных направлений для молодых ученых. Биомедицина в настоящее время востребована во всем мире, и доказательством этого может служить факт роста рыночного спроса на специалистов в области биомедицины как в мире, так и в России. Международный фонд развития биомедицинских технологий им. В.П. Филатова уже давно работает в этом направлении: изучает и распространяет передовой отечественный и зарубежный опыт в сфере биомедицинских технологий, разрабатывает и реализует проекты, а также выявляет и поощряет проекты, направленные на продвижение прикладных биомедицинских технологий и имеющие практическое применение в области формирования и развития биомедицины.

«По сути, вся платформа персонализированной медицины основана на достижениях биотехнологий. И, конечно же, кроме желания, требуется правильная подготовка. В связи с этим Форум имеет два мощных научных модуля: достижения в области биомедицины и MedTech.

А еще одна из наших общих целей – сделать современные биомедицинские методы всеобщим стандартом наряду с уже привычными для всех решениями, такими как ангиография или эндопротезирование. Более того, биомедицина должна быть гораздо доступнее высокотехнологичных инноваций, поскольку она позволяет решать масштабные задачи гораздо экономичнее»,– подчеркивает Екатерина Диброва.

В рамках работы форума «МЕДИЦИНА МОЛОДАЯ» Дмитрий Бордин, Ирина Кузнецова и Константин Терновой, ведущие ученые и практики отрасли биотехнологий, обобщат свой опыт и расскажут о возможностях применения биомедицинских инноваций в гастроэнтерологии и гепатологии, в гинекологии и репродуктивной медицине, в реабилитации. На профильной секции по инновациям в биомедицине «Полипептидная терапия. Новые возможности для России» выступит эксперт Международного фонда развития биомедицинских технологий им. В.П. Филатова из Японии, господин Юки Хамада. Стоит отметить, что Япония уже давно результативно использует полипептидные препараты для лечения, профилактики и комбинированной терапии.