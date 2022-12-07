Эксперт: политика Вашингтона может спровоцировать новый конфликт в Европе

Разрушительная политика США в Европе выводит целый континент из равновесия.

Об этом в интервью изданию издание Global Times, выдержки из которого публикует РИА Новости, заявил научный сотрудник Чунъянского института финансовых исследований в Китае Джон Росс.

По словам эксперта, нынешний беспорядок в еврозоне сравним разве что с событиями во времена Второй мировой войны. В частности, он отметил, что уровень инфляции установил рекордное значение за последние 30 лет, а на самом континенте разгорелся один из самых крупных конфликтов с 1945 года.

Росс в этой связи сделал акцент, что ничего бы не случилось, если бы Вашингтон в очередной раз в своей истории не пожелал показать свою доминирующую позицию всему миру.

«Хаос, который с подачи США буйствует сейчас повсеместно, был спровоцирован именно Вашингтоном», – резюмировал Джон Росс.

Как ранее писал «Эксперт», французский политолог Пьер-Антуан Плаквент предрёк Евросоюза скорый развал.

