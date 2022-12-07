Familia открыла первую точку в Анапе на площади более 1,5 тыс. кв. метров

Российская сеть магазинов Familia открыла первый магазин в Анапе.

Об этом сообщает портал Retail.ru.

Площадь магазина, в котором представлен широкий выбор одежды, обуви, аксессуаров, а также товаров для детей, дома и декора известных отечественных и мировых брендов, составила 1 512 кв. м. Отмечается, что ассортимент обновляется ежедневно.

Familia — сеть магазинов так называемой off-price торговли, где продаются вещи по сниженным ценам. В отличие от дискаунтеров, в которых ассортимент формируется из изначально дешевых товаров, в таких магазинах продаются вещи уцененных на 25–90% известных и иногда очень дорогих брендов.

Компанию основали в начале 2000-х предприниматели из Твери Дмитрий Луковников и Герман Ошкордин. Изначально сеть носила название «Фамилия», после ребрендинга в 2014-м оно сменилось на англоязычное Familia.

По итогам 2021 года выручка сети достигла 34 млрд руб. — рост составил 36% относительно показателя 2020-го.