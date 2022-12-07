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Динамика акций банков намекает на продолжение роста Индекса Мосбиржи

Борис Соловьев
обозреватель Expert.ru
7 декабря 2022, 19:12

Во второй половине дня на рынке акций активизировались покупатели, подбиравшие бумаги финансового сектора. Нефтянка находится под давлением рухнувшей цены российской нефти Urals.

Коллаж: Тамара Ларина