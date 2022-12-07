Российский рынок акций начал день с сильного снижения, но после обеда на рынок вернулись покупатели. Повышенным спросом пользовался сегодня финансовый сектор, бумаги Сбера, ВТБ и QIWI вошли в число лидеров роста.
Динамика акций банков намекает на продолжение роста Индекса Мосбиржи
Во второй половине дня на рынке акций активизировались покупатели, подбиравшие бумаги финансового сектора. Нефтянка находится под давлением рухнувшей цены российской нефти Urals.
Коллаж: Тамара Ларина
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