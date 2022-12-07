Динамика акций банков намекает на продолжение роста Индекса Мосбиржи

Российский рынок акций начал день с сильного снижения, но после обеда на рынок вернулись покупатели. Повышенным спросом пользовался сегодня финансовый сектор, бумаги Сбера, ВТБ и QIWI вошли в число лидеров роста.

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