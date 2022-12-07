Генпрокуратура ФРГ сообщила о пресечении попытки госпереворота в стране

В Германии спецслужбы задержали 25 из более чем 50 подозреваемых в организации государственного переворота и подготовке вооруженного нападения на бундестаг.

Сообщается, что злоумышленники занимались активной вербовкой, в том числе в силовых структурах. Обыски в рамках операции прошли в 11 из 16 федеральных земель Германии, как минимум в 130 домах и квартирах. В Генеральной прокуратуре ФРГ сообщили, что среди задержанных есть гражданка России Виталия Б., передает «РИА Новости». По данным немецких властей, подозреваемые при помощи россиянки пытались связаться с официальными лицами в России, однако получили со стороны Москвы отказ.

Как отмечает ТАСС, нынешняя операция по задержанию заговорщиков правого толка стала одной из самых масштабных в истории страны. В разветвленную террористическую организацию входили, в частности, наследник прусских князей, высокопоставленные военные, а также бойцы спецподразделений минобороны. Члены организации создали подобный правительству «совет» и сформировали военное крыло.