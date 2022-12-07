Голикова назвала размер ежемесячных доплат медикам в следующем году

С 1 января 2023 года медработники первичного звена и скорой помощи, врачи, медсестры и санитарки центральных районных и районных больниц будут получать дополнительные ежемесячные выплаты. На эти цели в бюджете Фонда обязательного медицинского страхования на следующий год предусмотрено 152,4 млрд рублей. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, передает пресс-служба правительства. Ранее допвыплаты медикам анонсировал президент РФ Владимир Путин на встрече с членами Совета по правам человека.

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«Врачи центральных районных и районных больниц будут получать ежемесячную надбавку 18,5 тыс. рублей. Врачи первичного звена будут получать надбавку 14,5 тыс. рублей, врачи скорой медицинской помощи — 11,5 тыс. рублей. Ежемесячная надбавка для среднего медицинского персонала центральных районных и районных больниц составит 8 тыс. рублей, для среднего медицинского персонала поликлиник, ФАПов, врачебных амбулаторий – 6,5 тыс. рублей, для фельдшеров и медсестер скорой медпомощи – 7 тыс. рублей и младшего медперсонала центральных районных больниц первичного звена – 4 тыс. рублей. Фельдшеры скорой медпомощи, принимающие вызовы, будут получать доплату 4,5 тыс. рублей», — сообщила Голикова.

По словам вице-премьера, дополнительные выплаты в 2023 году будут получать около 379 тыс. врачей, 725 тыс. среднего медперсонала и чуть более 65 тыс. младшего медперсонала. На эти цели в бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) предусмотрено 152,4 млрд рублей.

Ранее президент РФ Владимир Путин на встрече с членами СПЧ сообщил, что попросил правительство организовать работу таким образом, чтобы эти выплаты начислялись уже с 1 января. Если по каким-то причинам это не получится сделать оперативно, важно «в первом квартале все технические вопросы закрыть, а начислять эти дополнительные выплаты задним числом с 1 января 2023 года», подчеркнул он.