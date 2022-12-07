Холдинг AmRest, управляющий российскими ресторанами KFC, договорился о продаже бизнеса в РФ

Ресторанный холдинг AmRest, управляющий точками KFC в России, договорился о продаже бизнеса в РФ.

Как говорится в сообщении компании, сделка принесет холдингу как минимум 100 млн евро. Покупателем выступает ООО «Альмира», подробности об этой структуре не приводятся.

Уточняется, что сделка потребует разрешения ФАС и прочих регулирующих органов в России, а также одобрения Yum! Brands Inc., владеющего брендом KFC.

Польский холдинг AmRest развивает собственные заведения и управляет известными ресторанными брендами в Европе и Китае. В России компания присутствует около 15 лет, управляя сетью KFC по франчайзингу. На данный момент AmRest ведет около 215 ресторанов бренда, отмечает «РИА Новости».

Ранее американский холдинг Yum! Brands продал российские рестораны KFC местному местному франчайзинговому оператору сети — компании «Смарт Сервис». Новому владельцу предстоит провести ребрендинг более тысячи заведений KFC в РФ под бренд Rostic's, который ООО «Ям Ресторантс Раша» зарегистрировало 1 сентября 2022 года.