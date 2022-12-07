Количество банкоматов в России сократилось до десятилетнего минимума

По состоянию на 1 октября в России насчитывалось 178 222 банкомата, что является минимальным значением с 2011 года. Максимальное число банкоматов (237 408) было зафиксировано в январе 2014 года, с тех пор их становилось все меньше и меньше, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Центробанка.

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По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество банкоматов с функцией выдачи денег уменьшилось на 5,3%, с функцией приема наличных — на 1,7%.

Кроме того, агентство, изучив данные регулятора с 2008 года, отметило, что население и бизнес в третьем квартале сняли с банковских карт более 8 трлн рублей, что стало рекордным показателем за все время публикации этой статистики ЦБ.

В июле-сентябре было произведено и рекордное количество оплат картами товаров и услуг. Сумма таких операций превысила 11,3 трлн рублей. Всего за 9 месяцев текущего года банковских карт для физлиц было выпушено 377,4 млн штук, а для корпоративных держателей — 6,6 млн штук.