Лавров заявил о готовности России обсуждать предложения о мире на Украине

Глава внешнеполитического ведомства РФ Сергей Лавров в ходе своего выступления на Международном форуме «Примаковские чтения» заявил о готовности российских властей обсуждать предложения о мире на Украине.

По его словам, Москва готова говорить о том, как остановить украинский конфликт, но эти предложения должны учитывать интересы нашей страны, передаёт РИА Новости.

«Если сейчас будут серьёзное предложения о том, как остановить этот конфликт при выполнении наших абсолютно законных требований, конечно, мы будем готовы разговаривать», – резюмировал глава МИД РФ.

Как ранее писал «Эксперт», Лаврова заявил, что Украина будет освобождена от неонацистских правителей. По его словам, народ этой страны заслуживает жить в дружбе и добрососедстве со своими славянскими братьями.

«Мы воюем с неонацистами, а не с украинцами, в отношении которых ничего не имеем против, – подчеркнул министр иностранных дел. – Это близкий и родной нам народ, с которым мы переплетены на уровне человеческих судеб, миллионов семей с огромным количеством связей, духовных и культурных и прочих уз».

При этом он выразил убеждённость, что киевская неонацистская власть не сможет подорвать этот генетический код, а мы сами должны сделать многое. Также Лавров отметил, что причиной российской спецоперации на Украине стало то, что Евросоюз потакал открыто объявленной Киевом линии на реализацию «плана Б», который заключается в силовом захвате Донбасса.