Легендарная сказка «Снежная королева»

Героев истории представят одни из лучших исполнителей различных жанров: призеры международных цирковых фестивалей, ведущие артисты столичных мюзиклов и актеры театра. Впервые на сцене Vegas City Hall в новогодние праздники оживет легендарная сказка Ханса Кристиана Андерсена «Снежная королева»! Шоу перенесет в загадочный мир сказки и заставит поверить в чудеса не только маленьких зрителей, но и взрослых! Многослойность сюжета, мастерство цирковых артистов, яркие костюмы, поразительные видеопроекции, красочные декорации и живой вокал завоюют сердце каждого зрителя, а самые маленькие гости смогут буквально «коснуться рукой» героев спектакля!

Перед каждым сеансом вас ждёт бесплатная развлекательная программа в фойе концертного зала. Там же расположатся новогодняя ёлка, зоны с мастер-классами, аниматоры и интерактивы для детей.

24-25 декабря

02-07 января

Научная елка WOW! HOW?

Представление, которое вызывает восторг и желание разобраться, как же все устроено в мире и каким законам подчиняется – возможно ли такое? Научная елка WOW! HOW? готова познакомить ребят со «Вселенной чудес», они отправятся в вояж по планетам Солнечной системы, чтобы исполнить необычное желание одного московского школьника. Помочь в этом главному зимнему волшебнику может только магия.

Шоу готовят около 50 ученых — выпускники и аспиранты ведущих вузов, которые глубоко погружены в науку и умеют рассказывать о ней просто и увлекательно. Детей ожидают захватывающие физические и химические опыты, электрический шторм с высоковольтными генераторами Тесла – всего больше двух десятков научных демонстраций. В шоу используются 120 квадратных метров FullHD LED экранов, 50 киловатт объемного звука, 127 оптических и световых установок, а также летающие дроны. Чтобы «Вселенная чудес» стала самым запоминающимся научным новогодним шоу, в представлении используется 6 тонн декораций и различного реквизита.

За увлекательными и интересными научными опытам можно будет не только наблюдать, но и затем выполнить их самостоятельно дома.

Принцип edutainment («образование через развлечение») используется и в «Лаборатории чудес». Так называется представление для ребят 3- 6 лет, которое пройдет в Большом зале Российской государственной детской библиотеки. Традиционные для Научной елки опыты адаптированы таким образом, чтобы они были понятны для юных зрителей.

24-25 декабря и 03-06 января (для самых маленьких)

29-31 декабря, 02-04 января (для ребят постарше)

«Снежная мануфактура в Архангельском». Новогодняя ёлка в музее-заповеднике «Архангельское»

Сказочная «Снежная мануфактура» развернется в выставочном зале Ботанических оранжерей музея-заповедника «Архангельское». Интерактивная игра-приключение перенесет ребят в сказочное пространство, где создают вкусный и пушистый снег. Они отправятся в путешествие, в котором их будут сопровождать милые Зайцы-хранители – их портреты и фигурки основателей мануфактуры будут встречаться повсюду. Юные зрители покатаются с ледяной горки и поиграют в снежки, устроят бой подушками и попадут в снежную бурю и узнают, из чего получается снег. Каждый сможет познакомиться с со снежным предприятием в своем привычном темпе и по своему маршруту. А в завершении всех ждут приятные подарки.

17 декабря - 08 января

Новый год в «КидБурге»

Город профессий «КидБург» в декабре и январе станет пространством для волшебных историй с детективным сюжетом, квестами и приключениями. Малыши от одного года до пяти лет попадут на интерактивный кукольный спектакль и узнают, что происходит, когда в «КидБурге» гаснет свет и какие чудеса и тайны хранятся в волшебном сундуке Деда Мороза. Ребята будут танцевать, петь и встретятся с главным зимним волшебником, которому смогут рассказать о своих заветных желаниях и сделать с ним фото на память. Зрителей старше шести лет ожидает захватывающий квест, во время которого им предстоит спасти Новый год. В пути их ожидают магические эксперименты и флешмоб. А завершится программа снежной вечеринкой с праздничными танцами, после чего ребята смогут отправиться на прогулку по игровому центру и познакомиться с разными профессиями.

«Новогоднее чудо для Киди и Шуршани» (1-5 лет)

«Невидимая история, или заклинание, которое нельзя называть» (6+)

17 декабря – 08 декабря