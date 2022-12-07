Михаил Лифшиц: в регионах электромобилям будет проще, чем в столице

Электромобили и гибридные авто перестают быть «диковинкой» для российских водителей. Эксперты считают, что внедрение подобных машин позволит расширить число участников энергетического рынка и привнести на него положительные тенденции. Импульс развитию электротранспорта, безусловно, дал и начало серийного выпуска электроавто на заводе «Москвич». Согласно производственным планам автопредприятия, в следующем году планируется выпустить уже 10 тысяч электромобилей.

При этом на данный момент существует ряд открытых вопросов (в том числе – и с зарядной инфраструктурой), которые необходимо решить для устойчивого развития в данного сегмента автопрома не только в Москве, но и в России в целом. Об этом рассказали эксперты в ходе XI ежегодной конференции «Будущее возобновляемой энергетики в России», проведенной сегодня «Ведомостями».

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Электромобили стали глобальным трендом

Директор по взаимодействию с государственными органами и корпоративным связям, Московский автомобильный завод «Москвич» Татьяна Редько выразила надежду, что новые проекты, которые готовит автоконцерн, станут настоящим трендом следующего года.

«Мы понимаем, что автопром находится в стадии глобальной трансформации. Это происходит не только на территории РФ. В силу объективных причин, изменения имеют мировой характер, начались они не сегодня. Связано это с движущими технологическим силами как электрификация, автономность транспорта и подключенность. Всем известно, что в начале ХХ века треть транспорта США была электрической. Затем электромобили не выдержали конкуренции с автомобилями с ДВС из-за широкого распространения моделей «Форд». Об электротранспорте забыли до 2005-2007 годов. Сейчас мы переживаем новый бум, практически все концерны заявили о своих плана по электрофикации. То есть это глобальный тренд», — заявила она.

Татьяна Редько заметила, что «Москвич» находится в начале своего пути, однако более широкое применение электротранспорта уже сейчас позволит загрузить избыточные сети, выровнять график нагрузок и так далее. «Наши действия направлены не только на разработку производственных планов и реализации. Мы предпринимаем активные новые институциональные решения: совместно с Технополисом и Правительством Москвы создан межотраслевой кластер энергомобильности», — отметила Татьяна Редько.

В свою очередь директор Ассоциации развития возобновляемой энергетики, партнер Vygon Consulting Алексей Жихарев обратил внимание, что санкции позволили России «сделать сразу несколько шагов вперед». Для потребителей стало гораздо меньше поводов продолжать приобретать модели электромобилей из недружественных стран.

«Мы видим новую конкурентоспособность подобных авто. И не видеть это, не инвестировать в электромашины и компоненты для них, конечно, будет большой ошибкой», — резюмировал он.

Инфраструктура нуждается в развитии

Участники конференции заметили, что проекты по развитию электротранспорта действительно выглядят «красиво и имеют поддержку на многих континентах». При этом на данный момент остается ряд сложностей, связанных с внедрением электрокаров в России.

Несмотря на то, что электромобиль — это в достаточной степени экологически чистый вид транспорта, он заряжается электроэнергией, которая должна откуда-то браться, и это далеко не всегда солнце или ветряки. Генерация от той же ВИЭ не успевает (да и вряд ли когда-либо успеет) за ростом количества электромобилей, из-за этого их баки «заправлены» по сути газом, углём или мазутом. Поэтому очень важно производя огромное количество «чистых» четырехколесных потребителей энергии, готовить для них и «чистую» ресурсную базу.

Например, прагматичные китайские коллеги делают ставку на гибридные автомобили с системами рекуперации, чей двигатель показывает эффективность использования топлива на уровне 60%, а не 35-40%, как у многих других производителей.

Еще одним «узким» местом, эксперты назвали инфраструктуру быстрых зарядок, для которой в ближайшие два года в Москве понадобятся дополнительные 100 МВт электроэнергии. Но и нужно где-то взять. Это, кстати, не считая частных и медленных «розеток». Такое импульсное развитие по мнению участников рынка сильно скажется на износе электросетей.

В эксклюзивном комментарии «Эксперту» председатель совета директоров компании «Ротек» Михаил Лифшиц заверил, что даже то небольшое количество электротранспорта, которое у нас есть, очень сильно опережает развитие инфраструктуры.

«Только в Москве для удовлетворения потребностей общественного и личного электрического транспорта оценивается как одна тысяча быстрых зарядных станций в год, что подразумевает дополнительные 100МВт подключений в год с сопутствующими нагрузками на городские сети и появляющимися требованиями к их балансировке и управлением новым потреблением. В значительной степени, здесь могут помочь новые технологии. Например, системы буферизации зарядных станций мощными скоростными накопителями энергии», — указал Михаил Лифшиц.

Пока же при покупке электромобиля приходится рассчитывать на зарядники в гараже или на ночном парковочном месте со временем зарядки 6-8 часов. В тоже время, полагает Михаил Лифшиц, в каком-то смысле электрокары даже лучше, чем в столице, могут быть приняты в регионах.

«Я не побоюсь этого слова: в регионах будет еще и проще. Там нет такой плотности населения и жилой застройки. Количество машин на 1000 человек значительно ниже, чем в Москве, поэтому возможности подключения к городским небыстрым, ночным зарядкам — выше, если есть гараж — так вообще замечательно. Изначально электромобили были именно гаражной историей», —заметил он.

Завершая пленарную сессию конференции, Алексей Жихарев обратил внимание, что замечания представителей разных отраслей становятся самым ярким подтверждением: производители электротранспорта, инфраструктуры и специализированного оборудования неминуемо станут важнейшими участниками рынка. Выравнивание графиков нагрузок рассматривается и используется ведущими концернами в мире, и Россия тоже движется по этому пути.

Главное, чего необходимо достичь — кооперации всех игроков данного сегмента, которая позволит приумножить плюсы, нивелировать текущие проблемы, а также даст возможность делиться планами и наработками. Ведь они могут быть использованы в смежных отраслях.