Минобороны сообщило о ходе спецоперации на Украине

Министерство обороны Российской Федерации сообщило о ходе специальной военной операции на Украине.

Согласно оперативным данным, которые на брифинге 7 декабря озвучил официальный представитель российского военного ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков, за последние сутки ударом ВС РФ, в районах населённых пунктов Ступочки (ДНР) и Зелёный Гай (Харьковская область) уничтожены 2 радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

ВС РФ нанесли удар по пункту восстановления техники ВСУ в районе населённого пункта Малотарановка (ДНР). Уничтожена боевая машина РСЗО HIMARS и 48 реактивных снарядов к ней. При ударе по складу вооружения в одном из цехов металлургического комбината «ArcelorMittal» (Кривой Рог) уничтожено более 70-ти ракет РСЗО HIMARS и 2 пусковые установки РСЗО MLRS. Ещё 4 установки данного типа получили критические повреждения.

На Купянском направлении упреждающим огнём артиллерии, ударами авиации и тяжёлых огнеметных систем ВС РФ по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах населённых пунктов Ольшана, Кисловка, Берестовое (Харьковская область) и Новоселовское (ЛНР) были пресечены попытки противника атаковать позиции наших войск. Уничтожены до 70 украинских боевиков, боевая машина пехоты, транспортёр МТ-ЛБ, 2 самоходные артиллерийские установки 2С-1 «Гвоздика» и 3 автомобиля.

В районе села Боровское (Харьковская область) российские военные поразили пункт временной дислокации иностранных наёмников. Здесь же ВС РФ уничтожили радиолокационную станция ЗРК С-300, а в районе населённого пункта Орехов (Запорожская область) – склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ.

На Донецком направлении сорваны попытки ВСУ контратаковать в районах населённых пунктов Перше Травня, Курдюмовка, Клещеевка и Майорск (ДНР). За сутки здесь уничтожено более 40 военнослужащих ВСУ, 3 боевые бронированные машины и 1 пикап противника.

На Южно-Донецком направлении ВСУ безуспешно пытались восстановить утраченное положение в районах населённых пунктов Новомайорское, Владимировка и Новополь (ДНР). Огнём артиллерии и решительными действиями ВС РФ подразделения противника были отброшены на исходные позиции. Его потери на данном направлении составили до 100 человек убитыми и ранеными, 4 автомобиля, 2 боевые машины пехоты и 1 бронетранспортёр.

Российские средства ПВО за сутки перехватили 4 снаряда РСЗО HIMARS, «Ольха» и «Ураган», а также сбили 4 украинских БПЛА, а истребительной авиацией ВКС РФ в районе населённого пункта Артёмовка (ДНР) был сбит в воздухе самолёт Су-24 воздушных сил Украины.

Всего с начала СВО ВС РФ уничтожили 341 самолёт, 180 вертолётов, 2 638 БПЛА, 392 ЗРК, 7 020 танков и других боевых бронированных машин, 913 боевых машин РСЗО, 3 664 орудия полевой артиллерии и миномёта, а также 7 498 единиц специальной военной автомобильной техники противника.

Как ранее писал «Эксперт», 6 декабря Минобороны сообщило, что в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 60 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность. Все освобождённые из украинского плена будут доставлены в Москву самолётами военно-транспортной авиации ВКС РФ для прохождения лечения и реабилитации в ведомственных медучреждениях. Сейчас им уже оказывается вся необходимая медицинская и психологическая помощь.

