Морские поставки российского угля в октябре 2022 года вернулись к историческим максимумам

Аналитики отмечают рост экспорта угля из России морским путем до исторических максимумов в октябре 2022 года.

Как пишет Bloomberg, причиной этому стало ослабление ограничений ЕС на транспортировку российского угля морем, которое упростило перенаправление поставок в Азию.

По наблюдениям экспертов аналитической компании Kpler, в октябре перевозки российского угля по морю достигли 16,6 млн т, что немного не дотягивает до уровня июня 2022 года, который оказался самым высоким как минимум с 2017 г. — с тех пор экспорт слегка сократился в соответствии с сезонностью.

С 10 августа вступило в силу эмбарго Евросоюза и Великобритании на импорт угля из РФ. В сентябре Еврокомиссия выпустила откорректированное руководство по ограничениям, в котором указывается, что предоставление услуг по доставке, финансированию и страхованию, необходимых для транспортировки угля и других продуктов за пределы ЕС, должно быть разрешено в рамках борьбы за энергетическую и продовольственную безопасность во всем мире.

Россия традиционно входит в тройку крупнейших мировых экспортеров угля, несмотря на то что на долю этой отрасли приходится лишь небольшая часть экономики РФ, отмечает агентство. В Kpler указывают на то, что экспорт в Турцию стал одним из ключевых факторов успеха России в процессе перенаправления поставок угля; серьезный вклад внес и Китай.

В прошлом году экспорт угля из РФ составил 223 млн т, увеличившись на 5,7% по отношению к 2020 году, при общей добыче 438,4 млн т. Поставки в Европу составили 50,4 млн тонн (+10,3%) — это более половины всего импорта угля в ЕС. Приблизительно сколько же угля Россия в 2021 году экспортировала в КНР (53 млн тонн, рост на 38%).

Согласно актуальным данным Минэнерго, сокращение экспорта угля из РФ за семь месяцев текущего года составило 8,6%; оно было компенсировано в том числе повышенным спросом на внутреннем рынке.