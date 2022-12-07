Рынок нефти: затишье перед бурей

Фьючерсы на нефть утром в среду, 7 декабря 2022 года, стабилизировались после падения в течение трех торговых сессий подряд, хотя они по-прежнему остаются под давлением, поскольку слабые экономические прогнозы крупных банков США повлияли на ожидания инвесторов в отношении спроса и значительно навредили рисковым активам. В целом за три сессии цены на «черное золото» потеряли около 9%.

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Нефтяные котировки колеблются вблизи самых низких уровней почти за год, поскольку ведущие банкиры США бьют тревогу по поводу возможного замедления темпов роста экономики – как собственно американской, так и в целом мировой. Например, глава JPMorgan Chase Джейми Даймон заявил, что устойчиво высокая инфляция негативно скажется на потребительских расходах и, скорее всего, втянет крупнейшую экономику мира в рецессию в следующем году.

Инвесторы также обеспокоены перспективой повышения процентных ставок ФРС, поскольку неожиданно сильные данные по сфере услуг и занятости в США укрепили аргументы в пользу дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики. Эти факторы омрачили оптимизм рынка, вызванный ослаблением ограничений из-за Covid в Китае, крупнейшем импортере нефти.

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Тем временем рынки продолжали оценивать последствия ограничения цен на российскую нефть со стороны США. При этом Москва, как сообщается, рассматривает возможность установления минимальных цен на экспорт нефти. На рынке уже наблюдаются достаточно тревожные сигналы, которые свидетельствуют о проблемах с формированием цен.

"Интересно, что нефть дешевеет в период, когда вступает в силу потолок цен на нефть из РФ. Эта мера, которая, как опасались многие, может дестабилизировать рынок, пока не привела к такому эффекту", - передает Finmarket слова старшего аналитика ActivTrades Рикардо Эвангелиста. Но пока абсолютно непонятно, к чему в реальности приведет эта вне всяких сомнений антирыночная мера, с учетом того, что в реальности режим потолка начнет применяться только через месяц с лишним.

Трейдеры указывают, что введенный потолок не соответствует тому, как в реальности оценивается, покупается и продается нефть. Это несоответствие создает новые вызовы, которые неизбежно будут негативно влиять на рынки. Покупателю придется ждать несколько недель, чтобы узнать окончательную стоимость барреля нефти, которую ему придется заплатить, но за это время она может подняться выше ценового потолка и спровоцировать многочисленные осложнения и проблемы.

Эти превышения могут ограничить или лишить трейдеров и посредников доступа к танкерам и страхованию грузов. Что, в свою очередь, осложнит физическое управление грузами, не говоря уже о росте финансовых рисков.

«Физические трейдеры редко имеют дело с установленными ценами,- уверен главный стратег JTD Energy Services Pte Ltd Джон Дрисколл, который тридцать лет торгует нефтью и нефтепродуктами в Сингапуре. - Такая торговля намного сложнее торговли при помощи формул, спотовых дифференциалов и так далее».

Получившая известность "пробка из танкеров" в проливе Босфор может означать и то, что кто-то стремится продать нефть даже по невысокой цене. То есть, сделать это до той поры, когда те или иные каналы продаж закроются вовсе после обещанного российскими властями запрета продавать нефть по цене, ограниченной потолком. Тем же может быть обусловлен и спад цен в последние дни. Дальше же события на рынке и собстенно динамика цен могут принять совсем иной оборот.

«Нефть им могут просто не продать»

Рынок нефти на прошедшей неделе снижался. Цены на сорт Brent упали с $88,78 за баррель до 79,54 долл., отмечает аналитик товарных рынков компании «Открытие Инвестиции» Оксана Лукичева. Стоимость сорта WTI понизилась с 82,7 за баррель до 77,3 долл. за баррель.

Несколько важных для рынка событий произошли на прошедшей неделе, указывает эксперт. Так, 4 декабря состоялась очередная встреча министерского совета ОПЕК+, в ходе которой было подтверждено и признано правильным решение о сокращении добычи странами ОПЕК+ на 2 млн баррелей в сутки с ноября 2022 года. Встречи технического комитета ОПЕК+ были переведены в режим раз в два месяца с возможностью внеочередных встреч, а следующая встреча министерского совета ОПЕК+ назначена на 4 июня 2023 года.

Далее, продолжает Оксана Лукичева, 5 декабря вступило в силу эмбарго на покупку российской нефти странами ЕС в некоторыми исключениями в виде поставок по трубопроводу “Дружба” и поставок в Республику Болгария для НПЗ “Лукойла”.

Также, 5 декабря был объявлен механизм ограничения цены на продажи российской нефти в третьи страны в размере $60 за баррель на базисе FOB. Для российских нефтепроизводителей это достаточная цена для продолжения добычи, тем более, что стоимость Urals в последние дни находилась в пределах $50-60 за баррель по вполне рыночным причинам (ослабление спроса, рост предложения на прочих направлениях, кроме европейского).

Она обращает внимание и на то, что администрация Белого дома намерена закупать нефть у американских производителей по цене $67-72 за баррель (для заполнения опустошенных стратегических резервов). Так США окажут им поддержку при уходе мировых цен на нефть вниз.

В ответ на объявление о потолке стало известно о разработке российской стороной законодательного запрета торговли нефтью с учетом механизма предельных цен на российскую нефть. Подробности пока не разглашаются, но запрет начнет действовать с конца 2022 года. Влияние этого фактора на рынок пока невозможно оценить, считает аналитик.

С технической точки зрения рынок нефти пока снимает перекупленность, возвращаясь в коридор долгосрочного растущего тренда 80-70 долл. за баррель Brent, отмечает эксперт. Однако, уверена Оксана Лукичева, уход цены ниже этого коридора будет означать смену растущей тенденции на падающую. В связи с этим для рынка и дальнейшей динамики цен особую важность приобретают меры нерыночного характера: ответ со стороны российских властей по поводу применения механизма предельных цен и вероятное сокращение добычи со стороны ОПЕК+ как реакция на снижение потребления, что может оказать поддержку ценам.



«Так или иначе, пока я не нахожу пока сильного нарушения рыночного ценообразования на рынке нефти. Все механизмы влияют на ситуацию через рыночные механизмы спроса и предложения, а также конкурентной борьбы, хотя вес нерыночных элементов протекционизма в ценообразовании явно вырос. Я не жду роста цен выше ценового потолка, потому проблема видится надуманной и важной для западных трейдеров, которые намереваются возить нефть с учетом предельных цен. В то время как им могут ее просто не продать», – заключает эксперт.

Цены вырастут на 10 долларов или более

Текущие цены в большей степени обусловлены негативными экономическими факторами, уверен, в свою очередь, старший аналитик «БКС Мир инвестиций» Рональд Смит. Поскольку, по его словам, экономика США и Европы явно замедляется из-за последствий высокой инфляции (и растущих процентных ставок, призванных остановить инфляцию), а в Европе - из-за дополнительной проблемы - исторического энергетического кризиса.

Рынки все больше обеспокоены тем, что спрос на нефть будет падать по мере того, как экономики этих стран вступят в рецессию, которая может оказаться особенно глубокой. Единственной позитивной новостью со стороны спроса является то, что Китай, похоже, готов сократить свои строгие контрмеры против COVID-19 из-за давления со стороны населения, что может увеличить спрос там.

Однако, учитывая, что происходит с нефтью за последние 24 часа, аналитик отмечает: «С точки зрения предложения ситуация выглядит относительно благоприятной для цен на нефть. Опасения со стороны спроса не компенсируются изменениями ожиданий со стороны предложения. Однако, если нефть продолжит дешеветь, я бы ожидал, что ОПЕК+ рассмотрит вопрос о сокращении добычи скорей всего в первом квартале 2023 года», – говорит Рональд Смит.

Что касается квот ЕС и ценового потолка, то пока эксперт не видит никаких реальных изменений в динамике (хотя, возможно, для этого еще слишком рано). Производители нефти, потребители и трейдеры получили серьезные предупреждения о том, что эти события произойдут, и, несомненно, готовились к ним. Но пока, считает аналитик, слишком рано говорить о том, произойдет ли какое-либо реальное сокращение российского экспорта в ближайшие недели.

При этом Рональд Смит предполагает, что нефтяное эмбарго временно сократит российский экспорт на 0,5 млн баррелей в сутки, а продуктовое эмбарго (на нефтепродукты) от 5 февраля сократит экспорт еще на 0,5 млн баррелей в сутки, опять же временно. Это приведет к росту мировых цен на нефть на 10 долларов за баррель или более, а также увеличению скидки на нефть марки Urals, но все это постепенно исчезнет в течение года или около того по мере адаптации рынков.