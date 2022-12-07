Нельзя оставлять в беде: журналист Джума призвал заняться спасением осужденного на Украине протоиерея Павленко

Журналист Аббас Джума в своем телеграм-канале напомнил, что клирик находится в украинском плену с апреля, куда он попал во время отступления ВСУ из Северодонецка. Недавно стало известно, что суд приговорил Павленко к 12 годам лишения свободы за государственную измену. Клирика обвинили в передаче сведений о расположении и численности украинских подразделений российским военнослужащим.

«Оставлять человека в беде нельзя!», — написал Джума.

По его словам, религиозные деятели наиболее уязвимы в условиях продолжающегося конфликта. Известно, что Киев оказывает давление на Украинскую православную церковь и тех священников, которые не последовали за новой Православной церковью Украины (ПЦУ).

«Священник служит Богу, от чего он часто самый уязвимый в мире людей. И, конечно, очень важно сделать все возможное для того, чтобы спасти отца Андрея Павленко», — написал медиаработник.

Настоятель храма продолжал свою работу во время боевых действий и отпевал мирных граждан, которые погибли в результате обстрелов со стороны ВСУ. Многие общественные деятели потребовали включения Павленко в список обмена военнопленными.