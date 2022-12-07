Нефтяной потолок пробил дно

Мировой рынок нефти становится все более медвежьим. Контанго, две с половиной недели назад впервые сменившее на ближних фьючерсах WTI бэквордацию, распространилось и на более дальние контракты, и на Brent. Теперь контанго прослеживается по западно-техасской нефти на 9 месяцев вперед, а по североморской – на 4.

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