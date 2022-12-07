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Нефтяной потолок пробил дно

Глеб Баранов
7 декабря 2022, 00:20

Цены на Brent впервые с января рухнули ниже $80 за баррель. Опасений падения спроса не перевесил даже результат введения потолка цен на нефть из России – пробка из танкеров в Турции, удерживающая 18 млн баррелей

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