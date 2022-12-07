Ограничения для 11 российских аэропортов продлены до 15 декабря

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) продлило режим ограничения полетов в 11 аэропортов юга и центральной части РФ до 15 декабря.

Как и прежде, ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

«Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы», — уточняется в сообщении ведомства.

Запрет на полеты в города юга и центра РФ, введенный в день начала спецоперации на Украине, продлевается в 47-й раз.